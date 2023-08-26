Украинцев предупредили о мошенниках в Telegram: как работает новая схема

Детали схемы

Мошенники создают Telegram-боты, маскирующиеся под сервисы для обмена валюты в онлайн режиме.

В частности, сначала они запускают сайт, где якобы предоставляются услуги по обмену цифровой и обычной валют. Чтобы сайт выглядел более правдоподобно, его наполняют правилами использования, отзывами, контактами, подгружают форму для расчета суммы, полученной при обмене.

Когда находится жертва, ее перенаправляют в Telegram-бот. А в описании к нему объясняется, что через данный онлайн-сервис можно не только обменять валюту, но и переводить средства за границу.

Пользователю предлагают оформить заявку с менеджером, произвести оплату онлайн, а затем забрать наличные деньги в пункте выдачи. С жертвой обсуждают удобное место и время передачи денег и желаемый номинал купюр, выясняя ряд персональных данных:

ФИО

номер телефона

банк для оплаты

Что будет в результате

Несмотря на заверения в обналичивании через 40-60 минут после перевода человек в итоге остается без своих денег. Мошенники, кроме денег, получают личные данные жертвы, которые также могут использовать в корыстных целях.

Как уберечься от мошенников

Существует ряд определенных моментов, которые могут указывать на то, что вы наткнулись на мошенников.

Первое - реквизиты на оплату, показывающие, что средства переводятся физическому, а не юридическому лицу (указывается номер карты).

Второе - насторожить должен сайт, который выглядит новым и ненадежным. Отзывы мошенники обычно используют однотипные, написанные под копирку или вообще могут отсутствовать.

Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников

Необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102. Соберите информацию, подтверждающую факты совершения мошеннических действий: чеки об оплате, квитанции из банка о проведении денежных операций, распечатки объявлений, ссылки на сайт и т.д.

Позвоните в банк, через который были произведены платежные операции, сообщите, что перевод произведен на карту мошенника.

После привлечения виновного к уголовной ответственности, вы можете обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального вреда.

Действенным способом защиты, если вы перечислили средства мошенникам в интернете, может быть обращение в суд с иском о возврате безосновательно приобретенных средств к владельцу банковского счета, на который осуществлен зачисление средств.

Для получения правовой помощи вы можете обратиться в ближайший местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи, адрес и контактный телефон которых вы сможете узнать по номеру Единого контакт-центра системы безвозмездной правовой помощи - 0 800 213 103.