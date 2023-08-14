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Поліція назвала найпопулярніші схеми обману українців в Інтернеті. Як уберегтися

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Україна, Понеділок 14 серпня 2023 06:39
Поліція назвала найпопулярніші схеми обману українців в Інтернеті. Як уберегтися Фото: поліція назвала найпопулярніші схеми обману українців в Інтернеті (freepik.com)
Автор: Наталія Гурковська

Найпоширенішими шахрайськими схемами, що використовуються злочинцями в Інтернеті, є продаж неіснуючих речей нібито зі знижками та фішинг. У поліції нагадали, як не стати жертвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Однією з найбільш розповсюджених шахрайських схем є продаж неіснуючих товарів за зниженими цінами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в поліції, шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців, на своїх ресурсах розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки "покупців".

Фішинг

Ще однією популярною у шахраїв схемою заробітку є фішинг - створення ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупці фактично передають дані банківської картки зловмисникам.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад:

  • купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах, перевірте правильність URL-адреси;
  • сплачуйте гроші після отримання товару;
  • не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки;
  • у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи;
  • перевіряйте сайти онлайн-магазинів перед оплатою товару на сервісі Кіберполіції "STOP FRAUD" або на сервісі Асоціації "ЄМА" CheckMyLink.

Шахраї в Україні

Аферисти активізувалися в Україні із більшою силою після масштабного вторгнення РФ до України. Вони вигадують різні схеми заради того, щоб виманити в українців більше грошей. І прикладів таких схем достатньо.

Наприклад, раніше РБК-Україна писало про те, що шахраї під виглядом "призначення" допомоги, дізнаються дані банківських карток і, як результат, переводили в готівку їх на свою користь.

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