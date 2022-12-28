Українців попередили про шахраїв, які пропонують "вирішити питання": що відомо про схему

Що таке ЄКМТ

Зокрема, сертифікати ЄКМТ - це свого роду "проїзні", які видаються на рік і дозволяють перевізникам здійснювати різний вид перевезення на території понад 50 держав.

Також перевізник, у якого вимагали хабар, має великий досвід міжнародних перевезень та автопарк, який відповідає всім вимогам. Тому електронна система у будь-якому разі ухвалила б рішення на отримання сертифіката.

За словами Найєма, хабарництво відбувається навіть попри реформу у механізмі видачі ліцензій. ЄКМТ зараз розподіляє комісію при Мінінфраструктурі, причому в режимі відкритих онлайн-засідань. З того часу якісь махінації чи штучні накручування стали неможливими. Проте, на ринку продовжують працювати шахраї.

Як працює схема шахраїв

Аферисти переконують перевізників, що нібито можуть вирішити проблеми з оформленням ЄКМТ і вимагають хабар за це. При цьому насправді перевізник самостійно може перевірити, чи має він право на ліцензію, чи ні.

Однак, спираючись на попередній негативний досвід і ризикуючи залишитися без можливості працювати протягом цілого року, люди погоджуються на співпрацю.

Потім, якщо система автоматично видає йому ліцензію, у нього вимагають гроші за "вирішення питання".

"Вони, користуючись вашою довірою, вимагають хабарі за те, що вам і так належить", - зазначив Найєм.