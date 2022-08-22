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Украинцев предупредили о квартирных мошенниках: как работает схема обмана с арендой (фото)

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Бровари, Понедельник 22 августа 2022 13:55
Украинцев предупредили о квартирных мошенниках: как работает схема обмана с арендой (фото) Мошенники обманывают людей во время аренды жилья (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Бровары Киевской области разоблачили и задержали мошенника, который брал задаток за аренду квартир и исчезал.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Как работает схема

Мошенник размещал объявления на одной из популярных торговых платформ, брал задаток за аренду и переставал выходить на связь.

Правоохранители выяснили, что злоумышленником оказался 34-летний местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Обидно, что сейчас во время военного положения находятся те, кто продолжает наживаться на потребностях граждан", - отметил Небитов.

Также украинцев призывают, если они жертвой мошеннических действий, обращаться в полицию на спецлинию "102".

Украинцев предупредили о квартирных мошенниках: как работает схема обмана с арендой (фото)Украинцев предупредили о квартирных мошенниках: как работает схема обмана с арендой (фото)Украинцев предупредили о квартирных мошенниках: как работает схема обмана с арендой (фото)В Киевской области мошенник обманывал людей во время аренды жилья (t.me/andrii_nebytov)

Что нужно знать

Важно запомнить, что никогда нельзя перечислять деньги на банковские карты и на мобильные номера до пересмотра жилья и знакомства с его арендодателем или до подписания договора аренды.

К тому же, если цена квартиры или дома значительно меньше, чем цены других аналогичных предложений в этом районе, вероятно, объявление размещено мошенником или информационным агентством и этого объекта не существует.

Кроме того, нужно проверить оригинальность фото с помощью поиска в Google или других поисковых системах - нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Найти картинку".

При просмотре объявления следует обратить внимание на дату его создания и на дату регистрации аккаунта. Мошенники постоянно создают новые объявления с новыми телефонами, ведь их блокируются.

Ранее мы сообщали, что мошенники "разводят" украинцев на десятки тысяч прямо у банкоматов.

Также украинцев предупредили о новой схеме мошенников, которые "раздают" выплаты от международных организаций.

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