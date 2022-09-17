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"Ваш родственник в больнице". Мошенники обокрали украинцев на полмиллиона гривен

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Днепр, Суббота 17 сентября 2022 11:22
"Ваш родственник в больнице". Мошенники обокрали украинцев на полмиллиона гривен Фото: правоохранители разоблачили группу мошенников, которые обокрали украинцев на полмиллиона гривен (Новицкий Андрей, УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые обокрали украинцев, в том числе семью бойца ВСУ. Общая сумма украденного составила около полмиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Так, разоблачены организатор и два исполнителя, которые звонили жертвам и сообщали о том, что их родственники находятся в больнице и им предстоит перенести операцию, на которую необходимо сбросить деньги.

"Мошенники обманули 10 человек на почти 300 тысяч гривен. Среди пострадавших – близкие родственники военнослужащего ВСУ", - рассказали в МВД.

Кроме того, установлено, что группа аферистов также продавали несуществующие дрова. Сумма ущерба составила около 200 тысяч гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников мобильные телефоны, банковские карты и черные записи.

"Организатор преступления недавно освободился с мест лишения свободы, а двое приспешников отбывают наказание в исправительной колонии Днепропетровской области", - выяснили в полиции.

Фигурантам инкриминируют совершение уголовных правонарушений по ч. 2, 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали двух мошенников. Преступники обманули волонтера, пытавшуюся приобрести авто для ВСУ.

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