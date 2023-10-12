Українців обдурюють шахраї, які називаються "військовими": як працює схема

Деталі схеми шахрая

Наприкінці вересня у соціальній мережі 36-річна жінка познайомилася із нібито військовим, який отримав поранення в зоні бойових дій і перебуває в госпіталі.

Однак, під час спілкування той зауважив, що у закладі не вистачає ліків, тому йому потрібні гроші. У підтвердження своїх слів, чоловік навіть висилав фото, що він - на лікарняному ліжку.

Жінка спочатку перерахувала одну тисячу гривень. Потім зловмисник попросив ще фінансово допомогти, бо вкрай складна ситуація. До того ж він запевнив, що згодом все поверне. Потерпіла погодилася і в загальному підсумку поповнила бюджет шахрая на 20 402 грн.

"Вже вчора профіль чоловіка був заблокований, а сам абонент знаходиться поза зоною досяжності", - йдеться у повідомленні.

За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 190 КК України. До розшуку і встановлення особи зловмисника залучені працівники відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області.

Що важливо знати

Правоохоронці закликають громадян під час перерахунку коштів невідомим, які просять про допомогу в соцмережах на ті чи інші потреби, бути обачними і перевіряти правдивість викладеної інформації.

Звертайте увагу на дату реєстрації користувача, його активність і кількість дописів, коло друзів, з’ясуйте будь-які деталі, попросіть додаткові документи, аби впевнитися, що гроші надійдуть дійсно тому, хто їх потребує.

Також поширеною схемою шахраїв є евакуаційні перевезення громадян. Такий метод популярний у гарячих точках нашої країни. Шахраї пропонують вивезення з небезпечних регіонів, а після внесення жертвою "передплати" зникають, не виконуючи своїх обіцянок.

Окрім того, після війни почали множитися волонтерські чати у мережі. Аферисти публікують інформацію про фальшиві грошові збори на військове спорядження, гуманітарну допомогу для біженців. Під час отримання повідомлення з проханням про збір коштів варто не поспішати діяти. Краще перераховувати знайомим людям, які потребують допомоги.