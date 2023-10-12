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Украинцев обманывают мошенники, которые называются "военными": как работает схема

Украинка перечислила деньги "военному", который оказался мошенником (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В поселке Рокитное Ровенской области женщина решила помочь мужчине, который якобы был военным. Она перечислила на счет мошенника более 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост полиции Ровенской области в Facebook.

Детали схемы мошенника

В конце сентября в социальной сети 36-летняя женщина познакомилась с якобы военным, получившим ранения в зоне боевых действий и находящимся в госпитале.

Однако во время общения тот заметил, что в заведении не хватает лекарств, поэтому ему нужны деньги. В подтверждение своих слов мужчина даже высылал фото, что он - на больничной койке.

Женщина сначала перечислила одну тысячу гривен. Затем злоумышленник попросил еще финансово помочь, потому что крайне сложная ситуация. К тому же он заверил, что со временем все вернет. Потерпевшая согласилась и в общем пополнила бюджет мошенника на 20 402 грн.

"Уже вчера профиль мужчины был заблокирован, а сам абонент находится вне зоны досягаемости", - говорится в сообщении.

По факту мошенничества начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК Украины. К розыску и установлению злоумышленника привлечены работники отдела противодействия киберпреступлениям в Ровенской области.

Что важно знать

Правоохранители призывают граждан при перерасчете средств неизвестным, которые просят о помощи в соцсетях на те или иные нужды, быть осмотрительными и проверять правдивость информации.

Обращайте внимание на дату регистрации пользователя, его активность и количество сообщений, круг друзей, выясните любые детали, попросите дополнительные документы, чтобы убедиться, что деньги поступят действительно нуждающимся.

Также распространенной схемой мошенников есть эвакуационные перевозки граждан. Такой метод популярен в горячих точках нашей страны. Мошенники предлагают вывоз из опасных регионов, а после внесения жертвой "предоплаты" исчезают, не выполняя своих обещаний.

Кроме того, после войны начали умножаться волонтерские чаты в сети. Аферисты публикуют информацию о фальшивых денежных сборах на военное снаряжение, гуманитарную помощь для беженцев. При получении сообщения с просьбой о сборе средств следует не спешить действовать. Лучше перечислять знакомым людям, нуждающимся в помощи.

Ранее мы сообщали о новом "разводе" мошенников с выплатой 6600 грн.

Также мы писали, что 60-летняя украинка перечислила 2 миллиона "другу" с сайта знакомств.

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