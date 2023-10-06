60-річна українка перерахувала 2 мільйони "другу" з сайту знайомств: деталі схеми

У Чернігові 60-річна жінка перерахувала "другу" з сайту знайомств 2 млн грн. Згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост поліції Чернігівської області у Facebook .

Деталі схеми

За словами жінки, близько двох місяців тому на одному із сайтів знайомств їй написав іноземець на ім’я Ерік, який представився лікарем-хірургом, який нібито працює в Сирії.

"Між ними зав’язалося тісне спілкування, після чого чоловік повідомив, що хоче виїхати з Сирії, але для цього йому потрібна фінансова допомога", - йдеться у повідомленні.

Потерпіла погодилась допомогти і спочатку перерахувала понад 30 тисяч гривень на невідомий рахунок. Після чого онлайн-друг знову попросив про допомогу: нібито йому потрібні гроші для купівлі авіа-білетів та оформлення різноманітних документів для виїзду з-за кордону.

Тому довірлива жінка знову перерахувала на невідомі банківські рахунки понад 2 мільйони гривень. Потім вона зрозуміла, що її ошукали, тому звернулася по допомогу до поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

У поліції закликали ніколи не виконувати вказівок незнайомих чи малознайомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів на невідомі рахунки.

Як не потрапити у пастку шахрая

Уважно перегляньте профіль

Шахраї, як правило, використовують знімки моделей, які можуть бути створені для продажу конкретного товару. Саме тому слід з недовірою ставитися до нових знайомих, у яких фото в профілі на одну тематику, наприклад, із напоями чи електронікою.

Не довіряйте всім словам нового знайомого

Основною ознакою онлайн-шахрайства є надто швидкий розвиток стосунків. Обіцянки та зізнання в коханні протягом перших кількох годин спілкування з новим знайомим мають викликати підозри.

Шахраї маніпулюють та намагаються будь-якими способами завоювати вашу довіру.

Постійні відмови зустрітися мають насторожити

Шахраї часто видають себе за професіоналів, яким доводиться працювати за кордоном протягом тривалого часу, наприклад, військових, лікарів чи дипломатів. Таким чином їм легше придумати виправдання, коли ви захочете зустрітися особисто.

Щоразу, коли ви намагатиметесь запланувати зустріч, у таких шахраїв буде нове виправдання.

Не надсилайте гроші новим знайомим

Через деякий час після знайомства шахраї можуть попросити позичити гроші. Зазвичай, зловмисники спершу просять невелику суму на ремонт автомобіля або на купівлю ліків. Але з часом вони збільшуватимуть суму, часто придумуючи нові історії.