Українців попередили про новий "розвод" з виплатою 6600 грн: як працює схема

Українців закликали бути особливо обережними із повідомленнями про соцвиплати, які поширюють через соціальні мережі та у жодному разі не переходити за посиланнями, які надходять із невідомих номерів чи акаунтів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації у Facebook .

Як працює шахрайська схема

"У соціальних мережах активно поширюється інформація про одноразові виплати українцям у розмірі 6 600 гривень. Для більшої правдоподібності та переконливості, зловмисники посилаються на нібито ухвалений Верховною Радою України закон №2708 - 267 "Про виплату грошової допомоги усім громадянам України". Насправді такого закону не існує", - пояснюють у центрі.

Вони додають, що є Закон №2708 "Про працю". Зловмисники навмисно використали схожі цифри у своєму повідомленні, щоб ввести людей в оману.

"Окрім цього, перейшовши за посиланням з цього повідомлення, людина або потрапляє до сумнівного Telegram-каналу, або надає невідомим особам дані банківської карти, з якої шахраї знімають гроші", - кажуть експерти.

У Національній поліції закликають не переходити за підозрілими посиланнями. А якщо її виявили, то треба залишити скаргу та заблокувати сторінку, з якої розповсюджуються шахрайські повідомлення. Правоохоронці нагадали також, що не можна нікому не передавати дані про свої банківські картки та рахунки.

Як вберегтись від кібершахраїв

"Карта має бути прив'язана до номера, наданого мобільним оператором за контрактом, тобто до паспорта. Передоплачені номери можуть бути замінені шахраями на дублікати, але на сьогодні це зробити вкрай важко через прийнятий закон, для перевипуску карти треба обов’язково надавати паспорт", - пояснює детектив Руслан Болгов у своєму каналі Telegram.

Також можна поставити заборону на перевипуск картки. Для цього потрібно зателефонувати оператору вашого банку й замовити таку послугу.

Як не потрапити на гачок до шахраїв:

на смартфоні повинен бути пароль, який нікому не можна повідомляти

встановіть на карту добовий ліміт або хоча б обмеження на кожну транзакцію

підключіть до карти послугу оповіщення про всі транзакції

заблокуйте розрахунки в інтернеті за допомогою картки та/або встановити ліміти

для розрахунків в інтернеті бажано використовувати картки без прив'язки до кредитних ліній, можна зробити віртуальну карту

встановіть заборону на видачу будь-яких кредитів та збільшення лімітів

увімкніть сповіщення у "Дія" про всі запити про вас щодо вашої кредитної історії або частіше перевіряйте смс на вашому фінномері

встановіть двоетапну автентифікацію на пошту. Бо якщо шахраї отримають доступ до неї, то по кнопці "забув пароль" зможуть отримати доступ до ваших сторінок і до банкінгу

у жодному разі не переходьте за посиланнями із невідомих номерів

заходьте у банкінг тільки через збережене посилання, яким постійно використовуєтеся, адже на пошту може прийти фішингове посилання

Що робити, якщо таки стали жертвою шахраїв

Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також можна заповнити форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.

Форма заповнення електронних звернень (скриншот)