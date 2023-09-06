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Українців попередили про подорожчання п'яти найпопулярніших продуктів

Фото: В Україні подорожчають продукти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Українських громадян попередили про зростання цін на п'ять різних продуктових позицій у найближчому майбутньому. Очікується, що восени ціни на ці товари збільшаться.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

Чому зростуть ціни

Через необхідність зберігання продуктів харчування та збільшення витрат на паливо очікується зростання їхньої вартості. Високий попит при обмеженому реченні також вплине збільшення цін.

Що зросте в ціні

Овочі

Денис Марчук прогнозує зростання цін на овочі. Однак, не очікується різкого стрибка, оскільки врожай був добрим і створено запас. Проте витрати на зберігання можуть збільшитися.

"Середня ціна на бензин та дизельне паливо зросла на 6-8 грн. Відповідно, це враховуватиметься при формуванні ціни на осінньо-зимовий період. Тому овочі можуть подорожчати в середньому на 5-10%", - пояснив він.

Молоко

Через нестабільність в енергосистемі буде складніше зберігати сировину та готову продукцію, що призведе до збільшення вартості асортиментних позицій.

Яйця

Ціни на яйця знизилися влітку, але після настання холодів очікується збільшення вартості. Зменшення обсягу виробництва та зростання витрат птахофабрик впливатимуть на ринкові ціни.

М'ясо

Вартість м'яса підвищиться на 5-10% через необхідність його зберігання.

Цукор

Очікується різке збільшення цін на цукор по всьому світу, тому зараз саме час поповнити запаси. Це пов'язано із забороною на експорт цукру з Індії.

В Україні така заборона діяла з літа і закінчується 15 вересня, щоб задовольнити внутрішній попит.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін заявив, що новий урожай цукру коштуватиме дорожче на 2-3%.

За даними Держстату, за рік ціни на цукор зросли приблизно на третину, досягнувши позначки 34 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зросли ціни на м'ясо.

Також експерт попереджав про нове зростання цін на продукти в Україні.

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Ціни на продуктиціни в Україні