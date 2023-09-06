Украинцев предупредили о подорожании пяти популярных продуктов

Почему вырастут цены

Из-за необходимости хранения продуктов питания и увеличения расходов на топливо ожидается рост их стоимости. Высокий спрос при ограниченном предложении также повлияет на увеличение цен.

Что вырастет в цене

Овощи

Денис Марчук прогнозирует рост цен на овощи. Однако, не ожидается резкого скачка, так как урожай был хорошим и создан запас. Однако, расходы на хранение могут увеличиться.

"Средняя цена на бензин и дизельное топливо выросла на 6-8 грн. Соответственно, это будет учитываться при формировании цены на осенне-зимний период. Поэтому овощи могут подорожать в среднем на 5-10%", - объяснил он.

Молоко

Из-за нестабильности в энергосистеме станет сложнее хранить сырье и готовую продукцию, что приведет к увеличению стоимости ассортиментных позиций.

Яйца

Цены на яйца снизились летом, но после наступления холодов ожидается увеличение стоимости. Уменьшение объема производства и рост затрат птицефабрик будут влиять на рыночные цены.

Мясо

Стоимость мяса повысится на 5-10% из-за необходимости его хранения.

Сахар

Ожидается резкое увеличение цен на сахар по всему миру, поэтому сейчас самое время пополнить запасы. Это связано с запретом на экспорт сахара из Индии.

В Украине такой запрет действовал с лета и истекает 15 сентября, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что новый урожай сахара будет стоить дороже на 2-3%.

Согласно данным Госстата, за год цены на сахар выросли примерно на треть, достигнув отметки в 34 грн/кг.