Украинцев предупредили о подорожании пяти популярных продуктов

Украинских граждан предупредили о предстоящем росте цен на пять различных продуктовых позиций в ближайшем будущем. Ожидается, что осенью цены на данные товары увеличатся.
Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук.
Из-за необходимости хранения продуктов питания и увеличения расходов на топливо ожидается рост их стоимости. Высокий спрос при ограниченном предложении также повлияет на увеличение цен.
Овощи
Денис Марчук прогнозирует рост цен на овощи. Однако, не ожидается резкого скачка, так как урожай был хорошим и создан запас. Однако, расходы на хранение могут увеличиться.
"Средняя цена на бензин и дизельное топливо выросла на 6-8 грн. Соответственно, это будет учитываться при формировании цены на осенне-зимний период. Поэтому овощи могут подорожать в среднем на 5-10%", - объяснил он.
Молоко
Из-за нестабильности в энергосистеме станет сложнее хранить сырье и готовую продукцию, что приведет к увеличению стоимости ассортиментных позиций.
Яйца
Цены на яйца снизились летом, но после наступления холодов ожидается увеличение стоимости. Уменьшение объема производства и рост затрат птицефабрик будут влиять на рыночные цены.
Мясо
Стоимость мяса повысится на 5-10% из-за необходимости его хранения.
Сахар
Ожидается резкое увеличение цен на сахар по всему миру, поэтому сейчас самое время пополнить запасы. Это связано с запретом на экспорт сахара из Индии.
В Украине такой запрет действовал с лета и истекает 15 сентября, чтобы удовлетворить внутренний спрос.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что новый урожай сахара будет стоить дороже на 2-3%.
Согласно данным Госстата, за год цены на сахар выросли примерно на треть, достигнув отметки в 34 грн/кг.
Ранее мы сообщали, что в Украине увеличились цены на мясо.
Также эксперт предупреждал о новом росте цен на продукты в Украине.