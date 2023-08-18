В Україні збільшились ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше
В Україні в серпні збільшилися ціни на м'ясо. Зокрема, курячі гомілки зросли в ціні на понад 3 гривні.
Про це свідчать дані "Мінфіну".
Які зараз ціни
Зараз ціни на курятину стегно у порівнянні з липнем дещо підвищились. Зокрема, вартість змінилась із 109,14 до 112,45 грн/кг.
Курячі гомілки в ціні змінились із 77,81 до 80,95 грн/кг. Своєю чергою куряча тушка подорожчала з 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг.
Ціни на курячі гомілки в супермаркеті Varus (фото: скриншот)
На свинину вартість також дещо змінились:
- лопатка - з 186,77 до 190,68 грн/кг
- ошийок - з 252,90 до 254,44 грн/кг
- ребра - з 179,65 до 182,96 грн/кг
Ціни на свинину в супермаркеті Auchan (фото: скриншот)
Зменшились ціни на грудинку свинини. Зараз ціна у супермаркетах у середньому становить 179 грн/кг. Шашлик зі свинини коштує 208,71 грн/кг.
Ціна на грудинку свинини в супермаркеті Novus (фото: скриншот)
Що з цінами на яловичину
Зараз ціни на яловичину у супермаркетах такі:
- гуляш - 245,16 грн/кг
- ребра - 160,48 грн/кг
Сало домашнє можна зараз придбати за 254 грн/кг, а солоне - 244,45 грн/кг.
Раніше ми повідомляли, що ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі.
Також експерт попереджав про новий ріст цін на продукти в Україні.