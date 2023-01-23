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Українців попередили про небезпечне печиво з Румунії: як воно виглядає

В Україні виявили небезпечне печиво (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадян попереджають про високий вміст акриламіду в печиві, що виготовлене в Румунії. Такий продукт небезпечний та може викликати отруєння.

Про це повідомили на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у Facebook.

Де виявили небезпечне печиво

У печиві виявили високий вміст акриламіду, яке виготовлене в Румунії (виробник: Ro Star S.A., Romania) та експортувалось з Польщі (оптовик: VYV DISTRIBUTION Sp. z o.o., Poland).

В Україну воно надходило до "ТзОВ "Львівімпорт", вул. Володимира Великого, 2, м. Львів, 79021".

У зв’язку з тим, що це печиво може зашкодити здоров’ю людей, Держпродспоживслужба вимагає від продавців вилучити його з обігу.

Небезпечне печиво з Румунії (фото: facebook.com/dpssif)

Чим небезпечний акриламід

Акриламід - органічна сполука, амід акрилової кислоти складу CH2CHCONH2. Має високу розчинність у воді, спиртах. Проявляє сильні нейротоксичні властивості.

Ознаки отруєння цією сполукою проявляються лише через тиждень.

Симптоми ураження: посилене потовиділення на руках і ногах, оніміння або навіть параліч кінцівок. Контакт акриламіду з очима спричиняє ураження кон'юнктиви та пошкодження рогівки ока.

Вдихання пари або пилу може призвести до серйозного ураження нервової системи.

Зокрема, якщо ви десь бачили таке печиво, то одразу ж повідомте Головне управління Держпродспоживслужби за тел.: (0342) 511389, 511392 або звертайтесь до територіальних управлінь.

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