Украинцев предупредили об опасном печенье из Румынии: как оно выглядит

Где обнаружили опасное печенье

В печенье было обнаружено высокое содержание акриламида, изготовленного в Румынии (производитель: Ro Star SA, Romania) и экспортировалось из Польши (оптовик: VYV DISTRIBUTION Sp. z oo, Poland).

В Украину оно поступало в "ООО "Львивимпорт", ул. Владимира Великого, 2, г. Львов, 79021".

В связи с тем, что это печенье может нанести вред здоровью людей, Госпродпотребслужба требует от продавцов изъять его из обращения.

Опасное печенье из Румынии (фото: facebook.com/dpssif)

Чем опасен акриламид

Акриламид - органическое соединение, амид акриловой кислоты состава CH2CHCONH2. Обладает высокой растворимостью в воде, спиртах. Выявляет сильные нейротоксические свойства.

Признаки отравления этим соединением проявляются только через неделю.

Симптомы поражения: усиленное потоотделение на руках и ногах, онемение или даже паралич конечностей. Контакт акриламида с глазами приводит к поражению конъюнктивы и повреждения роговицы глаза.

Вдыхание пара или пыли может привести к серьезному поражению нервной системы.

В частности, если вы где-то видели такое печенье, то сразу сообщите Главное управление Госпродпотребслужбы по тел.: (0342) 511389, 511392 или обращайтесь в территориальные управления.