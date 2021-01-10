Украинцам рассказали о шоколадных конфетах с неприятным "сюрпризом": что нужно знать

Шоколадные конфеты (фото: pixabay.com)

Шоколадные конфеты с белым налетом, который иногда можно заметить на этих сладостях, свидетельствует или о просроченной кондитерке, или о том, что она создавалась с нарушением технологии производства.

Об этом рассказала доцент кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая в эфире телеканала "Украина 24".

Как объяснила эксперт, белый налет на шоколаде бывает двух видов - сахарный или жировой.

"Жировой - это нарушение технологии на производстве, чего не допускают наши производители, за это их бьют по рукам. За этим следят. А сахарный налет - это то, что шоколадка пролежала где-то в заначке, а потом ее раскупили на распродаже на Новый год и на 8 марта решили подарить - она будет белесая, это естественная реакция", - говорит специалист.

Также Корецкая обратила внимание, что некоторые виды конфет могут твердеть со временем.

"Если это помадные конфеты, которые "стучат", то срок годности уже однозначно прошел, это уже был прошлогодний Новый год", - отметила она.

Ранее сообщалось, что украинский диетолог назвал причину, почему шоколадные конфеты могут быть очень опасны.

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