UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців попередили про лікарів-шахраїв: як зрозуміти, що вас дурять

Українців попередили про лікарів-шахраїв (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Шахрайські схеми процвітають і серед медичних послуг, які обіцяють українцям вилікувати все "чарівною пігулкою", виправити все без операції та ще й "народними методами".

Як розпізнати обман, розповіла офтальмолог Анна Пилипчук в Instagram.

Якщо вам пропонують "золоту пігулку від усього"

Медик нагадала, що майже для кожного захворювання є свої спеціальні ліки. Вони є протидією проти причини виникнення захворювання.

Щоб ніколи не потрапити в лапи шахраїв і зберегти здоров'я, треба завжди слухати поради тільки лікаря, зі справжнім дипломом та досвідом роботи. Варто запідозрити у некомпетентності, якщо лікар призначає по 18 препаратів за один раз.

Шахрайство в офтальмології - часте явище

Захворювання очей, якщо це не щось гостре і раптове (наприклад, запалення), лікуються досить довго, або мають бути призначені ліки на все подальше життя. 

Наприклад, при глаукомі ліки пожиттєві і їх скасовувати і призначати самостійно в жодному разі не можна.

Часто ліки йдуть в поєднанні з операцією чи процедурою, яка передбачає втручання безпосередньо в око. Це нормально, цього не потрібно боятися, бо без цієї процедури неможливо зупинити захворювання.

Мабуть, всі зустрічали пропозиції вилікувати катаракту краплями чи пігулками "без операції". Але це обман: на сьогоднішній день катаракта лікується тільки оперативно, заміною кришталика.

Приклад шахрайства (скриншот)

Приклади лікарів-шахраїв

Офтальмолог підкреслила, що вся реклама в інтернеті, яка побудована на дієвих краплях/пігулках від катаракти, глаукоми, міопії та інше - це просто шахрайські винаходи, як витягнути гроші.

В кращому випадку, це просто плацебо і ви втратите лише кошти. В гіршому - втрачаєте ще й дорогоцінний час та зір.



 

Раніше лікарка розповіла, який алкоголь може бути корисним для зору.

Також читайте, які сонцезахисні окуляри не можна купувати ніколи і нікому.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі