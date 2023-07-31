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Украинцев предупредили о врачах-мошенниках: как понять, что вас обманывают

Украинцев предупредили о врачах-мошенниках (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мошеннические схемы процветают и среди медицинских услуг, которые обещают украинцам вылечить все "волшебной таблеткой", исправить все без операции и еще и "народными методами".

Как распознать обман, рассказала офтальмолог Анна Пилипчук в Instagram.

Если вам предлагают "золотую таблетку от всего"

Медик напомнила, что почти для каждого заболевания есть свое специальное лекарство. Они противодействуют причине возникновения заболевания.

Чтобы никогда не попасть в лапы мошенников и сохранить здоровье, нужно всегда слушать советы только врача с настоящим дипломом и опытом работы. Следует заподозрить в некомпетентности, если врач назначает по 18 препаратов за один раз.

Мошенничество в офтальмологии - частое явление

Заболевания глаз, если это не что-то острое и внезапное (например, воспаление), лечатся достаточно долго или должны быть назначены лекарства на всю дальнейшую жизнь.

Например, при глаукоме лекарства пожизненные и их отменять и назначать самостоятельно ни в коем случае нельзя.

Часто лекарство идет в сочетании с операцией или процедурой, которая предусматривает вмешательство непосредственно в глаз. Это нормально, этого не нужно бояться, потому что без этой процедуры невозможно остановить заболевание.

Пожалуй, все встречали предложения вылечить катаракту каплями или пилюлями "без операции". Но это обман: на сегодняшний день катаракта лечится только оперативно, заменой хрусталика.

Пример мошенничества (скриншот)

Примеры врачей-мошенников

Офтальмолог подчеркнула, что вся реклама в интернете, построенная на действенных каплях/пилюлях от катаракты, глаукомы, миопии и прочее - это просто мошеннические изобретения, как вытащить деньги.

В лучшем случае, это просто плацебо и вы потеряете только денежные средства. В худшем - теряете еще и драгоценное время и зрение.


 

Ранее врач рассказала, какой алкоголь может быть полезен для зрения.

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