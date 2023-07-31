Украинцев предупредили о врачах-мошенниках: как понять, что вас обманывают

Если вам предлагают "золотую таблетку от всего"

Медик напомнила, что почти для каждого заболевания есть свое специальное лекарство. Они противодействуют причине возникновения заболевания.

Чтобы никогда не попасть в лапы мошенников и сохранить здоровье, нужно всегда слушать советы только врача с настоящим дипломом и опытом работы. Следует заподозрить в некомпетентности, если врач назначает по 18 препаратов за один раз.

Мошенничество в офтальмологии - частое явление

Заболевания глаз, если это не что-то острое и внезапное (например, воспаление), лечатся достаточно долго или должны быть назначены лекарства на всю дальнейшую жизнь.

Например, при глаукоме лекарства пожизненные и их отменять и назначать самостоятельно ни в коем случае нельзя.

Часто лекарство идет в сочетании с операцией или процедурой, которая предусматривает вмешательство непосредственно в глаз. Это нормально, этого не нужно бояться, потому что без этой процедуры невозможно остановить заболевание.

Пожалуй, все встречали предложения вылечить катаракту каплями или пилюлями "без операции". Но это обман: на сегодняшний день катаракта лечится только оперативно, заменой хрусталика.

Пример мошенничества (скриншот)

Примеры врачей-мошенников

Офтальмолог подчеркнула, что вся реклама в интернете, построенная на действенных каплях/пилюлях от катаракты, глаукомы, миопии и прочее - это просто мошеннические изобретения, как вытащить деньги.

В лучшем случае, это просто плацебо и вы потеряете только денежные средства. В худшем - теряете еще и драгоценное время и зрение.



