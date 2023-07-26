Ось які сонцезахисні окуляри не можна купувати нікому і ніколи
Сонцезахисні окуляри влітку продаються на вуличних розкладках, на ринках, в супермаркетах... Словом - будь-де. Але купувати їх в "неправильних" місцях не варто.
Про правила вибору аксесуару в Instagram розповіла лікар-офтальмолог Анна Пилипчук.
Де можна і не можна купувати окуляри
Ніколи і нікому не можна купувати окуляри, якщо вони продаються на ринку, в супермаркеті, в будь-якому іншому місці, але не в оптиці.
"Запам'ятайте! Окуляри мають продаватися в оптиці! Будь-які. Сонцезахисні також. Це так, як ліки в аптеці, а автомобілі в автосалоні. Якщо купите в іншому місці, то якість вже не гарантована. І, скоріш за все, це буде підробка. А ризикувати своїм здоров'ям, ризикувати тим, що сонце повпливає на сітківку, ну так собі...." - наголошує офтальмолог.
Які вимоги до аксесуару
За словами лікарки, окуляри мають бути із захистом від ультрафіолету - UV 400. Інакше вони будуть більш небезпечними, ніж захисними.
Через затемнення зіниця розшириться і ще більше сонячного проміння потрапить в середину ока. Тільки спеціальний фільтр може заблокувати ультрафіолетовий промінь.
Чи присутній цей захист - можна подивитись на дужці. Там є відмітка UV.
Також там є відмітка "Cat". Вона говорить про те де саме в цих окулярах можна знаходитись - 1 - в місті в хмарну погоду, 2 - для середнього сонця, 4 - для екстремального сонця, наприклад, в горах.
Для сонячної погоди на пляжі краще брати категорію 3.
Від яких окулярів краще відмовитися
Не можна купувати окуляри, навіть якщо вони дуже модні, але:
- форма завелика для вашого обличчя
- дужки чи носоупори тиснуть
- окуляри спадають
- видно небо з боків
- колір напружує очі
- окуляри натирають
Запам'ятайте, що сонцезахисні окуляри - це не тільки модно і красиво, це захист для ваших очей, до якого треба ставитися відповідально!
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