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Виявляється, цей алкоголь покращує зір: заява окуліста

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Четвер 27 липня 2023 18:01
Виявляється, цей алкоголь покращує зір: заява окуліста Який алкоголь може покращити зір (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Анна Пилипчук

Один з видів алкоголю, як виявилося, може бути корисним для зору завдяки вмісту певних речовин.

Про це розповіла окуліст Анна Пилипчук в Instagram.

Яке спиртне гарно впливає на очі

За словами офтальмолога, мова йде про червоне вино, виготовлене з темних сортів винограду. Він містить у собі корисну речовину - ресвератрол.

Вона захищає зону сітківки ока. Ту саму, яка відповідає за чіткий та кольоровий зір.

"Хочеш додати у своє життя чіткий зір та його кольоровість, то не відмовляйся від олного келиху доброго червоного вина", - каже окуліст.

Лікарка додала, що ВООЗ так само рекомендує пити алкоголь, а саме 1 келих доброго червоного вина, але застерігає що надмірне вживання алкоголю призводить до виникнення хвороб.

Чим ще корисний ресвератрол

Дослідження говорять, що ресвератрол має такі корисні властивості:

  • знижує рівень холестерину
  • зміцнює стінки судин
  • виступає в якості антиоксиданту і антимутагену
  • має протизапальну дію
  • запобігає формуванню серцево-судинних захворювань, цукрового діабету
  • уповільнює розвиток раку і пригнічує новоутворення, розвиток і прогресування ракових клітин

Цікаво, що крім шкірки винограду ресвератрол також міститься в чорниці.

Важливо!

Майте на увазі, що безпечної дози алкоголю фактично не існує. Навіть якщо ви вживаєте зрідка - "на свята" чи тільки, якщо є привід, рано чи пізно ви можете збільшувати дозу чи частотність.

Від алкогольної залежності не застрахований абсолютно ніхто, і з цим треба рахуватись, коли починаєте з 1-2 келихів переходити до більшої кількості випитого за вечір.

Раніше ми писали про дуже небезпечний алкоголь в літню спеку.

Також читайте, що трапиться з вами, якщо будете пити забагато пива.

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