Українців можуть не пускати до шкільних укриттів під час тривоги: в чому причина

Кого і коли мають право не пускати до шкільного укриття

Згідно з постановою уряду щодо деяких питань ведення обліку об'єктів фонду захисних споруд (цивільного захисту), схваленою наприкінці 2023 року, місця розміщення укриттів повинні забезпечувати можливість швидкого доступу до них населення або працівників із найвіддаленішого місця їх розташування (з урахуванням радіуса пішохідної доступності до таких об'єктів).

Водночас наголошується, що об'єкти фонду захисних споруд закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу.

Отже, якщо школа працює офлайн, її укриттями впродовж робочого дня можуть користуватися виключно учасники освітнього процесу - учні, педагоги та інші працівники освітнього закладу.

Шкільне укриття - для учасників освітнього процесу (ілюстративне фото: Getty Images)

Якими мають бути шкільні укриття

Згідно з рекомендаціями Державної служби з надзвичайних ситуацій, укриття у закладах освіти мають відповідати таким вимогам:

розміщуватися в підвальному (підземному) приміщенні, на цокольному чи на першому поверсі (за умови забезпечення огороджувальними будівельними конструкціями)

розташовуватися у складі основної будівлі закладу освіти або безпосередній близькості (до 100 м)

не розміщуватися поруч із великими резервуарами, що містять небезпечні хімічні, легкозаймисті, горючі та вибухонебезпечні речовини, водопровідними та каналізаційними магістралями

не мають зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод

мають бути забезпечені електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації (або містити окремі приміщення для встановлення виносних баків)

не повинні мати великих отворів у зовнішніх огороджувальних конструкціях, а наявні отвори (крім дверних) мають забезпечувати можливість закладки (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо)

мають бути забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним (наявність одного евакуаційного виходу допускається у разі планування укриття у споруді подвійного призначення або в найпростішому укритті місткістю менш як 50 осіб)

через укриття не повинні проходити водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж)

повинні мати рівну підлогу, придатну для встановлення місць для сидіння та лежання

висота приміщень об'єктів (зокрема дверних отворів), має становити не менше 2 м (допускається не менше 1,8 м, якщо це передбачено проектною документацією), а до виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) - не менше 1,4 м

ширина дверних отворів має становити не менше ніж 0,9 м (допускається не менше 0,8 м, якщо це передбачено проектною документацією)

перетинання дверних отворів будівельними конструкціями або інженерними комунікаціями - не допускається

отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверима з негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) чи захисними екранами (кам'яними, цегляними, залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м

основні приміщення, призначені для укриття людей, повинні мати примусову або природну вентиляцію

має бути забезпечено вільний доступ маломобільних груп населення (для закладів освіти з наявністю зазначеної категорії осіб) або бути технічна можливість дообладнання в термін до 24 годин

об'єкт має перебувати в задовільному санітарному та протипожежному стані (відповідно до норм санітарних і протипожежних правил)

має бути забезпечено необхідні захисні властивості для захисту від звичайних засобів ураження та зовнішнього іонізуючого випромінювання, встановлених для протирадіаційних укриттів (споруд подвійного призначення із відповідними захисними властивостями)

Рекомендації щодо організації укриттів (інфографіка: mon.gov.ua)

Що повинно бути у шкільних укриттях

На думку експертів, необхідні захисні властивості забезпечують бомбосховища та укриття зі стінами 2-2,5 цеглини завтовшки, або з цільних залізобетонних конструкцій (блоків, панелей) товщиною від 56 см.

Відповідні захисні властивості може забезпечувати також шар ґрунту товщиною 67-78 см (мішок із піском, укладений поперек конструкції).

У разі, якщо будівельні конструкції мають меншу товщину, можливе збільшення захисних властивостей шляхом додаткового обкладення мішками з ґрунтом чи піском, встановлення екранів із залізобетонних конструкцій (панелей, блоків) тощо.

В цілому, обладнання укриттів розраховується на безперервне перебування в них людей впродовж не менше 48 годин, тож там мають бути:

місця для сидіння чи лежання (допускається використання наявних у закладі стільців, лавок, ліжок, спортивних матів, карематів і т.ін.)

ємності з питною водою (одна особа - 2 л на добу)

контейнери для продуктів харчування

виносні баки для нечистот, що щільно закриваються (для неканалізованих будівель і споруд)

резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо) та електроживлення

первинні засоби пожежогасіння (відповідно до встановлених норм)

засоби надання медичної допомоги

засоби зв'язку та оповіщення (телефон, радіоприймач, інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi пристроїв)

шанцеві інструменти (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки, ножівки тощо)

Ще однією вимогою є дотримання правила "не менше метра на людину".

Насамкінець, біля вхідних дверей необхідно розмістити табличку розміром 50х60 см із написом "Місце для УКРИТТЯ", а також адресою місця розташування споруди, її балансоутримувача та місця зберігання ключів.