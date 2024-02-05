Украинцев могут не пускать в школьные укрытия во время тревоги: в чем причина

Кого и когда имеют право не пускать в школьное укрытие

Согласно постановлению правительства насчет некоторых вопросов ведения учета объектов фонда защитных сооружений (гражданской защиты), принятому в конце 2023 года, места размещения укрытий должны обеспечивать возможность быстрого доступа к ним населения или работников с самого отдаленного места их расположения (с учетом радиуса пешеходной доступности к таким объектам).

В то же время отмечается, что объекты фонда защитных сооружений учебных заведений при осуществлении образовательного процесса по очной форме получения образования доступны только для участников образовательного процесса.

Следовательно, если школа работает офлайн, ее укрытиями в течение рабочего дня могут пользоваться исключительно участники образовательного процесса - ученики, педагоги и другие работники образовательного учреждения.

Школьное укрытие - для участников образовательного процесса (иллюстративное фото: Getty Images)

Какими должны быть школьные укрытия

Согласно рекомендациям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, укрытия в учебных заведениях должны отвечать следующим требованиям:

размещаться в подвальном (подземном) помещении, на цокольном или первом этаже (при условии обеспечения ограждающими строительными конструкциями)

располагаться в составе основного здания учебного заведения или непосредственной близости (до 100 м)

не размещаться рядом с большими резервуарами, содержащими опасные химические, легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества, водопроводными и канализационными магистралями

не должны испытывать негативного влияния грунтовых, поверхностных, технологических или сточных вод

должны быть снабжены электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализации (или содержать отдельные помещения для установки выносных баков)

не должны иметь больших отверстий в наружных ограждающих конструкциях, а имеющиеся отверстия (кроме дверных) должны обеспечивать возможность закладки (мешками с песком или грунтом, бетонными блоками, кирпичной кладкой и т.п.)

должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, один из которых может быть аварийным (наличие одного эвакуационного выхода допускается в случае планирования укрытия в сооружении двойного назначения или в простейшем укрытии вместимостью менее 50 человек)

через укрытия не должны проходить водопроводные и канализационные магистрали, другие магистральные инженерные коммуникации (за исключением внутридомовых инженерных сетей)

должны иметь ровный пол, подходящий для установки мест для сидения и лежания

высота помещений объектов (в том числе дверных проемов), должна составлять не менее 2 м (допускается не менее 1,8 м, если это предусмотрено проектной документацией), а к выступающим частям отдельных строительных конструкций и инженерных коммуникаций (за исключением дверных проемов) - не менее 1,4 м

ширина дверных проемов должна составлять не менее 0,9 м (допускается не менее 0,8 м, если это предусмотрено проектной документацией)

пересечение дверных проемов строительными конструкциями или инженерными коммуникациями - не допускается

отверстия при входах (выходах) закрываются усиленными дверями из негорючих материалов (металлическими или деревянными, обитыми железом) или защитными экранами (каменными, кирпичными, железобетонными) на высоту не менее 1,7 м

основные помещения, предназначенные для укрытия людей, должны иметь принудительную или естественную вентиляцию

должен быть обеспечен свободный доступ маломобильных групп населения (для учебных заведений с наличием указанной категории лиц) или быть техническая возможность дооборудования в срок до 24 часов

объект должен находиться в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии (в соответствии с нормами санитарных и противопожарных правил)

должны быть обеспечены необходимые защитные свойства для защиты от обычных средств поражения и внешнего ионизирующего излучения, установленных для противорадиационных укрытий (сооружение двойного назначения с соответствующими защитными свойствами)

Рекомендации по организации укрытий (инфографика: mon.gov.ua)

Что должно быть в школьных укрытиях

По мнению экспертов, необходимые защитные свойства обеспечивают бомбоубежища и укрытия со стенами 2-2,5 кирпича толщиной или из цельных железобетонных конструкций (блоков, панелей) толщиной от 56 см.

Подходящие защитные свойства может обеспечивать также слой грунта толщиной 67-78 см (мешок с песком, уложенный поперек конструкции).

Если строительные конструкции имеют меньшую толщину, возможно увеличение защитных свойств путем дополнительного обкладывания мешками с грунтом или песком, установки экранов из железобетонных конструкций (панелей, блоков) и т.д.

В целом оборудование укрытий рассчитывается на непрерывное пребывание в них людей на протяжении не менее 48 часов, поэтому там должны быть:

места для сидения или лежания (допускается использование имеющихся в заведении стульев, скамеек, кроватей, спортивных матов, карематов и т.п.)

емкости с питьевой водой (один человек - 2 л в сутки)

контейнеры для продуктов питания

выносные баки для нечистот, которые плотно закрываются (для неканализованных зданий и сооружений)

резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, керосиновые лампы и т.п.) и электропитание

первичные средства пожаротушения (согласно установленным нормам)

средства оказания медицинской помощи

средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник, интернет, рекомендуется установка Wi-Fi устройств)

шанцевые инструменты (лопаты штыковые и совковые, ломы, топоры, пилы, ножовки и т.д.)

Еще одним требованием является соблюдение правила "не менее метра на человека".

Наконец, у входной двери необходимо разместить табличку размером 50х60 см с надписью "Место для УКРЫТИЯ", а также адресом местоположения сооружения, его балансодержателя и места хранения ключей.