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Українцям дозволили брати домашніх улюбленців до укриттів: які умови

Україна, Неділя 28 січня 2024 13:43
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Українцям дозволили брати домашніх улюбленців до укриттів: які умови Фото: українцям дозволили брати домашніх улюбленців до укриттів (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Українцям дозволили брати своїх домашніх улюбленців до укриття під час повітряної тривоги, однак власники тварин мають дотримуватися кількох умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Відтепер в Україні дозволено брати домашніх улюбленців до об’єктів цивільного захисту під час повітряної тривоги. Це можливо за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна.

Зокрема власник тварини зобов’язаний:

  • здійснювати постійний нагляд за твариною;
  • забезпечити необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
  • дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і ветеринарних норм.

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, мають бути на повідку. Тим часом як собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути у намордниках.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 14 грудня під час повітряної тривоги двох дітей не пустили в укриття у Святошинському районі Києва. Охоронець відмовився пропустити дітей, тому що вони були з собакою.

Ми також писали, про поради кінологів, які допоможуть тваринам під час повітряної тривоги та вибухів.

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тварини Війна Росії проти України
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