Українцям дозволили брати домашніх улюбленців до укриттів: які умови

Українцям дозволили брати своїх домашніх улюбленців до укриття під час повітряної тривоги, однак власники тварин мають дотримуватися кількох умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Відтепер в Україні дозволено брати домашніх улюбленців до об’єктів цивільного захисту під час повітряної тривоги. Це можливо за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна.

Зокрема власник тварини зобов’язаний:

здійснювати постійний нагляд за твариною;

забезпечити необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і ветеринарних норм.

Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, мають бути на повідку. Тим часом як собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути у намордниках.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 14 грудня під час повітряної тривоги двох дітей не пустили в укриття у Святошинському районі Києва. Охоронець відмовився пропустити дітей, тому що вони були з собакою.

Ми також писали, про поради кінологів, які допоможуть тваринам під час повітряної тривоги та вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.