Чи може бути повітряна тривога поважною причиною для прогула на роботі: роз'яснення юриста

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано понад 38 000 повітряних тривог. Тільки в січні 2024 року їх було понад півтори тисячі й середня тривалість кожної - близько години. Часом оголошення повітряної тривоги може "зловити" нас під час робочого дня або по дорозі на робоче місце.

Чи може повітряна тривога стати поважною причиною для прогулу на роботі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис адвоката Олександра Головченка в Facebook.

Чи можна звільнити працівника за перебування в укритті

За словами фахівця, перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо час відсутності працівника на роботі збігається з повітряною тривогою та часом добирання (офіс-укриття-офіс).

Повітряні тривоги оголошуються в Україні майже щодня і часом буває по 3-4 рази. За таких частих тривог працівник може бути відсутній більше ніж 3 години на день, і роботодавець, своєю чергою, може звільнити за прогул, адже прогул - це відсутність на роботі протягом 3 годин.

Укриття під час повітряної тривоги для працівника може бути:

у приміщенні офісу (якщо так вирішив працівник)

в укритті або сховищі, створеному роботодавцем

у спеціально визначеному укритті, перелік яких є на офіційних сайтах міських або селищних рад тощо

Але саме працівник вирішує, в якому укритті він перебуватиме під час тривоги в робочий час (в офісі або пройти до найближчого укриття).

Що це значить на практиці

Працівник протягом одного дня відходив декілька разів з робочого місця до укриття, час його відсутності збігається з оголошеними тривогами. Це вимушений прогул з поважних причин.

Працівник відсутній на роботі 3 дні, а потім заявляє, що він сидів в укритті вдома, а повітряні тривоги були двічі по 1,5 години. Це прогул, оскільки працівник має перебувати в укритті лише під час повітряних тривог, а в інший час працювати.

Тобто:

Перебування в укритті під час повітряної тривоги може бути поважною причиною відсутності працівника на роботі, якщо: