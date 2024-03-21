Українців можуть позбавити субсидій вже цього року: хто саме втратить пільгу

Держава почала більш уважно контролювати виплату субсидій, оскільки щороку виділяє на це значні кошти. Це призвело до того, що багато українців можуть втратити свої субсидії з різних причин.
Хто саме може втратити пільгу - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В матеріалі використані дані ПФУ та Мінсоцполітики.
Перш за все, субсидії можуть бути скасовані для осіб, які мають борги за комунальні послуги. Однак, якщо є документи, що підтверджують затримку у зарплаті або пенсії, що перешкодила здійснити оплату, заборгованість не нараховується, і субсидію можна відновити. Для цього потрібно погасити борг та укласти договір про його реструктуризацію з компанією-постачальником комунальних послуг.
Також існують інші причини для скасування субсидії:
Для отримання субсидії необхідно звернутися до Управління соціального захисту у своєму регіоні та виконати наступні кроки:
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