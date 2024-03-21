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Украинцев могут лишить субсидий уже в этом году: кто потеряет льготу

Субсидии в Украине смогут получить не все (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Государство начало внимательнее контролировать выплату субсидий, поскольку ежегодно выделяет на это значительные средства. Это привело к тому, что многие украинцы могут потерять свои субсидии по разным причинам.

Кто именно может потерять льготу – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные ПФУ и Минсоцполитики.

Кто может потерять субсидию

Прежде всего субсидии могут быть отменены для лиц, имеющих долги за коммунальные услуги. Однако, если есть документы, подтверждающие задержку в зарплате или пенсии, помешавшие произвести оплату, задолженность не начисляется и субсидию можно возобновить. Для этого следует погасить долг и заключить договор о его реструктуризации с компанией-поставщиком коммунальных услуг.

Также существуют другие причины отмены субсидии:

  • Смена места жительства - расчет льгот производится в соответствии с конкретным жильем.
  • Смерть лица, которому предоставлялись льготы.
  • Указан ложный размер дохода – финансовый мониторинг легко выявит расхождение указанных данных и реальных цифр. Поэтому, если вы совершаете дорогие покупки или на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.

Как оформить субсидию

Для получения субсидии необходимо обратиться в Управление социальной защиты в своем регионе и выполнить следующие шаги:

  • Составить заявление по специальному образцу.
  • При наличии добавить договор аренды жилья.
  • Заполнить справку о доходах с учетом прибыли всей семьи.
  • Дополнить заявление дополнительными документами о льготах, если таковые имеются.
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Субсидии в Украине