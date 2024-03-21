Украинцев могут лишить субсидий уже в этом году: кто потеряет льготу

Государство начало внимательнее контролировать выплату субсидий, поскольку ежегодно выделяет на это значительные средства. Это привело к тому, что многие украинцы могут потерять свои субсидии по разным причинам.
Кто именно может потерять льготу – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные ПФУ и Минсоцполитики.
Прежде всего субсидии могут быть отменены для лиц, имеющих долги за коммунальные услуги. Однако, если есть документы, подтверждающие задержку в зарплате или пенсии, помешавшие произвести оплату, задолженность не начисляется и субсидию можно возобновить. Для этого следует погасить долг и заключить договор о его реструктуризации с компанией-поставщиком коммунальных услуг.
Также существуют другие причины отмены субсидии:
Для получения субсидии необходимо обратиться в Управление социальной защиты в своем регионе и выполнить следующие шаги:
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