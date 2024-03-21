Українців можуть позбавити субсидій вже цього року: хто саме втратить пільгу

Держава почала більш уважно контролювати виплату субсидій, оскільки щороку виділяє на це значні кошти. Це призвело до того, що багато українців можуть втратити свої субсидії з різних причин.

Хто саме може втратити пільгу - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Хто може втратити субсидію

Перш за все, субсидії можуть бути скасовані для осіб, які мають борги за комунальні послуги. Однак, якщо є документи, що підтверджують затримку у зарплаті або пенсії, що перешкодила здійснити оплату, заборгованість не нараховується, і субсидію можна відновити. Для цього потрібно погасити борг та укласти договір про його реструктуризацію з компанією-постачальником комунальних послуг.

Також існують інші причини для скасування субсидії:

Зміна місця проживання - розрахунок пільг проводиться відповідно до конкретного житла.

Смерть особи, якій надавалися пільги.

Вказано неправдивий розмір доходу - фінансовий моніторинг легко виявить розбіжність вказаних даних та реальних цифр. Тому, якщо ви здійснюєте дорогі покупки або маєте на депозиті понад 50 тисяч гривень, вас можуть позбавити пільг.

Як оформити субсидію

Для отримання субсидії необхідно звернутися до Управління соціального захисту у своєму регіоні та виконати наступні кроки: