Украинцев могут лишить субсидий уже в этом году: кто потеряет льготу

Государство начало внимательнее контролировать выплату субсидий, поскольку ежегодно выделяет на это значительные средства. Это привело к тому, что многие украинцы могут потерять свои субсидии по разным причинам.

Кто именно может потерять льготу – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Кто может потерять субсидию

Прежде всего субсидии могут быть отменены для лиц, имеющих долги за коммунальные услуги. Однако, если есть документы, подтверждающие задержку в зарплате или пенсии, помешавшие произвести оплату, задолженность не начисляется и субсидию можно возобновить. Для этого следует погасить долг и заключить договор о его реструктуризации с компанией-поставщиком коммунальных услуг.

Также существуют другие причины отмены субсидии:

Смена места жительства - расчет льгот производится в соответствии с конкретным жильем.

Смерть лица, которому предоставлялись льготы.

Указан ложный размер дохода – финансовый мониторинг легко выявит расхождение указанных данных и реальных цифр. Поэтому, если вы совершаете дорогие покупки или на депозите более 50 тысяч гривен, вас могут лишить льгот.

Как оформить субсидию

Для получения субсидии необходимо обратиться в Управление социальной защиты в своем регионе и выполнить следующие шаги: