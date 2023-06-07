Українці знову зобов'язані перевіряти свої лічильники: кого це не стосується

Відтепер українці знову повинні здійснювати регулярні перевірки лічильників газу, світла та води після завершення опалювального сезону.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів , яка набула чинності у червні 2023.

Як часто проводити перевірку лічильників

Перевірка лічильників води, газу, електроенергії та теплолічильників повинна бути здійсненою протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Експерти кажуть, що без цього постачальники послуг нараховуватимуть плату за нормативами, а не за фактичним споживанням. Це прямо пропорційно вплине на суми у ваших платіжках.

Якщо виявиться, що лічильник газу чи електроенергії вийшов із ладу, рішення про доцільність його ремонту приймає підприємство, яке перевіряє роботу лічильників.

Кого не стосується перевірка

Цей процес не стосуватиметься мешканців:

окупованих населених пунктів;

територій, де ведуться бойові дії чи можливі бойові дії.

Хто може здійснювати перевірку

У Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність" йдеться про те, що перевіркою індивідуальних приладів обліку займаються ліцензовані організації.

Їхній перелік ви можете знайти на сайті Міністерства розвитку економіки за посиланням.

Акт про проведення повірки необхідно надати до одного з відділень Центру комунального сервісу.

В Україні виріс тариф на електроенергію

З 1 червня в Україні підвищили тариф на світло. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні.

До підвищення цін в Україні діяли два різних тарифи для звичайних громадян:

1,44 гривні за кВт-год за споживання менш як 250 кВт-год на місяць

1,68 гривні за кВт-год за споживання понад 250 кВт-год на місяць

Однак новий тариф не розділяє обсяг спожитої електроенергії, тому всі громадяни платять 2,64 гривні за кВт-год.

Таким чином якщо ви витратили 250 кВт-год, то заплатите 660 гривень; за 500 кВт-год - 1320 гривень; за 1 000 кВт-год - 2640 гривень.