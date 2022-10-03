Українцям даватимуть по 2200 гривень: хто отримає виплату

В Україні люди, які проживають на звільнених від російських окупантів на територіях, можуть отримати допомогу від держави у розмірі 2200 гривень. Гроші виплачуватимуть із 1 грудня.

Про це повідомила віце-прем'єр Ірина Верещук, йдеться у Telegram-каналі Мінінтеграції.

Українці зі звільнених територій можуть розраховувати на кілька видів допомоги. Це люди, які пережили окупацію.

Що даватимуть людям:

продукти харчування,

речі першої необхідності,

засоби гігієни,

теплий одяг на зиму,

фінансова підтримка.

"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на всі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни отримуватимуть ще одну додаткову допомогу – 2200 грн", – повідомила Ірина Верещук.

Зазначимо, що на звільнених від ворога територіях Харківської та Херсонської областей продовжується пілотний проект.

Громадяни, які фактично проживали там на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу у сумі 1,2 тис. грн.

Також нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні було проведено плановий перерахунок пенсій. Грошові виплати підвищать людям віком понад 70 років і тим, хто має великий страховий стаж.