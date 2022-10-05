Украинцы смогут получать по 900 гривен каждый месяц: кому дадут деньги

Украинцы, которые приютили в своих домах внутренних переселенцев, смогут получать от государства по 900 гривен каждый месяц.

О программе под названием "Прихисток" и ее выплатах сообщили на сайте Министерствоа по реинтеграции оккупированных территорий.

Как работает программа "Прихисток"

С 1 октября государство удвоило компенсацию владельцам жилья, которые разместили у себя в домах беженцев.

Программа предусматривает государственную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги тем, кто безвозмездно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон проведения военных (боевых) действий.

Владельцы жилья, разместившие у себя переселенцев, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждого человека в месяц.

Это стало возможным благодаря обновленному Меморандуму о сотрудничестве, который от имени Правительства заключил Минрегион с Обществом Красного Креста Украины.

Как получить компенсацию владельцу жилья?

Зарегистрируйте свое жилье на сайте Прихисток.

Не позднее следующего дня подайте заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица.

В день прекращения размещения внутриперемещенного лица или изменения их количества подайте заявление с информацией об изменении перечня проживающих лиц.

Обратитесь в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи.

Выплата производится в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20-го числа следующего месяца при условии отсутствия задолженности по коммуналке владельца жилья.

Напомним, что на деньги могут рассчитывать граждане Украины в возрасте от 18 лет, являющиеся владельцами жилых помещений и безвозмездно размещающих в этих помещениях внутренне перемещенных лиц.