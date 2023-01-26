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Українці зможуть через мобільний додаток відстежувати, чи рідні у безпеці: як це зробити

Українці зможуть перевіряти через додаток, чи їхні близькі у безпеці (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Український військовий Євген Коваль створив додаток MyState, який допомагає слідкувати, чи близькі та рідні у безпеці. Цей застосунок доступний на iOS та Android.

Про це повідомляє ресурс Аin.

Що відомо про застосунок

Євген є ІТ-розробником, проте зараз служить в у ТрО ЗСУ. Ідея створити такий додаток виникла у військового після того, як його підрозділ вивели з-під Бахмуту. Саме тоді росіяни обстріляли Київ. І айтівець зловив себе на думці, що численні "Як ти?" в чатах можна автоматизувати.

Відтоді Євген почав працювати над мобільним застосунком, який допомагає відстежувати, чи близькі у безпеці. Для розробника програма MyState став його першим авторським мобільним додатком.

"Для мене дуже важливо було створити продукт, який буде корисним для багатьох українців в ці нелегкі часи. Постійно приходять ідеї, як можна покращити MyState і я намагаюсь їх якнайшвидше імплементувати. Буду дуже радий фідбеку з приводу зручності користування, а ще охочим, які допоможуть покращити користувацький досвід, адже часу на роботу з продуктом в мене критично мало", - розповідає Євген Коваль.

Ось так виглядає застосунок MyState у роботі (скриншот)

Для застосування потрібно його завантажити та встановити. Потім надіслати посилання-запрошення друзям та близьким. Після цього можна заходити в додаток, вказувати свій стан "Я добре/Я не добре". А також лишати коментарі, геолокацію за необхідності, і перевіряти, чи все нормально у близьких.

Автор додатка наголошує, що при авторизації через соціальні мережі, автоматично захищають персональні дані. До того ж дані зберігаються локально на пристрої в зашифрованому вигляді.

Нещодавно ми писали про те, що український додаток, який захищає від кіберзагроз із Росії та Білорусі, отримав ІТ-Оскар.

Раніше ми попереджали власників смартфонів на Android про новий вірус.

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