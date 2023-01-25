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Український додаток MacPaw, що захищає від кіберзагроз Росії та Білорусі, отримав IT-Оскар

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Україна, Середа 25 січня 2023 16:44
Український додаток MacPaw, що захищає від кіберзагроз Росії та Білорусі, отримав IT-Оскар Фото: український застосунок захищає від загроз з боку Росії і Білорусі (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Українська компанія MacPaw отримала міжнародну нагороду Golden Kitty 2022 від Product Hunt.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-сторінку компанії MacPaw.

Як зазначає компанія, перемогу приніс застосунок SpyBuster у категорії Privacy Focused. Цей застосунок виконує дві функції: сканує пристрій на наявність встановлених програм, які мають зв’язки з РФ та Білоруссю; відстежує, чи надсилають програми або сайти приватні дані користувачів на російські чи білоруські сервери. Ще одна мета SpyBuster - попередити українські сайти та медіа про можливі підключення їхніх сайтів до серверів у Росії та Білорусі.

За бажанням користувачі SpyBuster можуть видалити такі програми та заблокувати потенційно небезпечні зʼєднання за декілька секунд і таким чином захистити персональні дані від потенційних кіберзагроз з боку країн-агресорок.

"Знання про те, куди йдуть особисті дані та хто має до них доступ, може бути ключовим елементом кібербезпеки. Тому SpyBuster від MacPaw - це превентивний інструмент для користувачів зі всього світу", - відзначив Сергій Кривоблоцький, голова Technological Research & Development в MacPaw.

Український додаток MacPaw, що захищає від кіберзагроз Росії та Білорусі, отримав IT-Оскар

MacPaw отримує Golden Kitty від Product Hunt вже вдруге. Першу перемогу компанії приніс застосунок Setapp, який переміг у категорії Consumer Product of the Year за 2017 рік.

Нагороду Golden Kitty Award називають своєрідним "Оскаром" в IT-індустрії - премію присуджують кращим технологічним продуктам.

Незодавно РБК-Україна повідомляло, що дослідники компанії із забезпечення безпеки мобільних пристроїв ThreatFabric виявили нове шкідливе програмне забезпечення для Android під назвою Hook.

На початку січня РБК-Україна повідомляло, що великі європейські авіакомпанії зазнали нападу хакерів.

Нагадаємо, що угруповання Cold River, пов'язане з Кремлем, здійснило цілу низку кібератак проти американських лабораторій, що займаються вивченням ядерної енергетики.

Крім того, ми писали, що в Україні зареєстрували та дослідили понад 1 500 кібератак від початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора. Нагадаємо, Росія щодоби завдає по Україні понад 10 кібератак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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