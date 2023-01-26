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Украинцы смогут через мобильное приложение отслеживать, в безопасности ли их родные: как это сделать

Украинцы смогут проверять через приложение, близки ли их в безопасности (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинский военный Евгений Коваль создал приложение MyState, которое помогает следить, пребывают ли близкие и родственники в безопасности. Это приложение доступно на iOS и Android.

Об этом сообщает ресурс Аin.

Что известно о приложении

Евгений является IТ-разработчиком, однако сейчас служит в ТРО ВСУ. Идея создать такое приложение возникла у военного после того, как его подразделение вывели из-под Бахмута. В это время россияне обстреляли Киев. И айтишник поймал себя на мысли, что многочисленны "Как ты?" в чатах можно автоматизировать.

С того времени Евгений начал работать над мобильным приложением, которое помогает отслеживать, в безопасности ли близкие. Для разработчика программа MyState стала его первым авторским мобильным приложением.

"Для меня очень важно было создать продукт, который будет полезен многим украинцам в эти нелегкие времена. Постоянно приходят идеи, как можно улучшить MyState и я стараюсь их как можно быстрее имплементировать. Буду очень рад фидбеку по поводу удобства пользования, а еще желающим, которые помогут улучшить пользовательский опыт, ведь времени на работу с продуктом у меня критически мало", - рассказывает Евгений Коваль.

Вот так выглядит приложение MyState в работе (скриншот)

Для применения приложения нужно загрузить его и установить. Затем отправить ссылку-приглашение друзьям и близким. После этого можно заходить в приложение, указывать свое состояние "Я хорошо/Я не хорошо". А также оставлять комментарии, геолокацию при необходимости, и проверять, все ли нормально у близких.

Автор приложения отмечает, что при авторизации через социальные сети они автоматически защищают персональные данные. К тому же, данные хранятся локально на устройстве в зашифрованном виде.

Недавно мы писали о том, что украинское приложение, которое защищает от киберугроз из России и Беларуси, получило ІТ-Оскар.

Ранее мы предупреждали владельцев смартфонов на Android о новом вирусе.

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