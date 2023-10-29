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Українці відповіли, скільки часу їм знадобиться, щоб заробити на новий IPhone: у багатьох буде шок

Неділя 29 жовтня 2023 20:16
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Українці відповіли, скільки часу їм знадобиться, щоб заробити на новий IPhone: у багатьох буде шок Українці відповіли, за який термін зможуть купити новий IPhone (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Вартість на IPhone в Україні й загалом в усьому світі є доволі високою і далеко не кожен середньостатистичний українець може дозволити собі з однієї зарплатні купити новий смартфон. Проте є й ті, хто заробляє на нього за дуже короткі терміни.

Про те, скільки часу потрібно українцям, щоб заробити на новий IPhone та ким треба працювати для цього, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування блогерки Олі Ковальської.

Скільки часу потрібно українцям, щоб заробити на новий IPhone

Блогерка вирішила зробити опитування серед молодих людей і дізнатися, скільки часу їм потрібно, щоб заробити на IPhone, який коштує 40 тисяч гривень.

Відповіді були різними, але вони насправді шокують більшість людей, адже багато хто бере IPhone в кредит або ж довгий час збирає на нього кошти, аби придбати одразу.

В опитуванні брало участь 9 людей, і всі вони назвали майже однаковий термін:

  • два тижні
  • тиждень
  • місяць
  • півтора-два тижні
  • два-три дні
  • п’ять днів
  • один-два дні.

Насправді це короткі терміни, але й ніша, в якій працюють всі люди, які брали участь в опитуванні працюють у сфері діджитал, а, як відомо, вона гарно оплачується.

Ким потрібно працювати, щоб заробити на IPhone за такі короткі терміни

  • власником агенції таргетованої реклами.
  • власником діджитал-агенції
  • маркетологом
  • таргетологом
  • у сфері освітнього бізнесу
  • SMM

Тож, виходить, що якщо працювати у сфері діджитал, як і всі опитувані та мати гарний рівень знань і навичок, то можна придбати собі омріяний IPhone за декілька днів, тижнів або ж місяць.

Варто зауважити, що всі опитувані - молоді люди, які опанували найбільш поширену в останній час сферу діяльності й почуваються доволі комфортно.

Українці відповіли, скільки часу їм знадобиться, щоб заробити на новий IPhone: у багатьох буде шок

Скільки часу потрібно українцям, щоб купити новий IPhone (фото: Freepik)

Але нині 40 тисяч гривень коштує не остання модель, тож, якщо люди хочуть 15 IPhone, який коштує у два рази більше ніж оголошена вартість в опитуванні, то варто і їхні строки помножити.

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