Українці відповіли, як збираються святкувати Новий рік (відео)

Як українці святкуватимуть Новий рік

Новий рік - це завжди про магію, дива, які неочікувано стукають у наші двері та, звісно, про свято. Хтось святкує з батьками, бо такі традиції, хтось із друзями, бо так весело і можна гуляти до самого ранку, хтось наодинці, бо немає настрою, а хтось взагалі лягає спати після святкового келиха шампанського.

Проте зараз святкування в Україні ускладнились, адже ми маємо обмеження по часу - комендантська година. Саме тому новорічні святкування треба планувати заздалегідь, бо серед ночі ти вже не зможеш вийти до друзів або поїхати додому, як то було раніше. Та й на ялинку також вже не піти.

Українці дали різні відповіді з приводу планування новорічної ночі:

"В родині"

"В родинному колі серед друзів"

"Святкуватиму вдома з родиною"

"Я буду святкувати Новий рік в колі друзів та батьків"

"Тільки у колі сім’ї"

"Вдома з родиною"

"В сімейному колі"

"Вдома, з дитиною, з чоловіком"

"З дівчиною, з друзями"

"Вдома, скромненько".

Тож, більшість українців зустріне Новий 2024 рік у колі своєї родини. І насправді це добре, адже у наших реаліях, коли всі зайняті своїми клопотами, роботою, особистим життям, не так багато часу на родину. А новорічна ніч - це гарний привід для того, щоб зблизитися з батьками та дітьми.

Також варто зауважити, що кілька опитаних людей сказали, що вони взагалі не будуть святкувати Новий рік. Але причин не називали. Лише одна жінка відповіла, що її чоловік на фронті й тому для неї, поки що, немає жодних свят.