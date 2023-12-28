Украинцы ответили, как собираются праздновать Новый год (видео)

Новый год - это семейный праздник, который люди с детства привыкли отмечать в кругу семьи и наслаждаться этими мгновениями. Но во взрослом возрасте мы чаще празднуем с друзьями.
А о том, как украинцы собираются праздновать Новый год 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram СВОИ Кривой Рог.
Новый год - это всегда о магии, чудесах, которые неожиданно стучат в нашу дверь и, конечно, о празднике. Кто-то празднует с родителями, потому что такие традиции, кто-то с друзьями, потому что так весело и можно гулять до самого утра, кто-то один, потому что нет настроения, а кто-то вообще ложится спать после праздничного бокала шампанского.
Однако сейчас празднования в Украине осложнились, ведь у нас есть ограничения по времени - комендантский час. Именно поэтому новогодние празднования нужно планировать заранее, потому что ночью ты уже не сможешь выйти к друзьям или уехать домой, как это было раньше. Да и на елку тоже уже не пойти.
Украинцы дали разные ответы по поводу планирования новогодней ночи:
Большинство украинцев встретит Новый 2024 год в кругу своей семьи. И действительно это хорошо, ведь в наших реалиях, когда все заняты своими хлопотами, работой, личной жизнью, не так много времени на семью. А новогодняя ночь - это хороший повод для того, чтобы сблизиться с родителями и детьми.
Также стоит заметить, что несколько опрошенных сказали, что они вообще не будут праздновать Новый год. Но причины не называли. Только одна женщина ответила, что ее муж на фронте и поэтому для нее пока нет никаких праздников.
Раньше мы рассказывали о том, знают ли украинцы, каково настоящее имя Леси Украинки.
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