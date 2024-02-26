Українці відповіли, чи вдається їм відкладати гроші та які це суми (відео)

Українці сказали, чи вдається їм відкладати гроші

Відкладати гроші - це забезпечувати собі майбутнє або ж накопичувати на певну дорогу покупку, яку неможливо здійснити зараз, але вона дуже потрібна чи бажана.

Не кожен українець, на жаль, має можливість відкладати кошти, адже для цього заробітна плата має бути гідною, щоб вистачало на оплату житла, харчування, власні потреби, необхідні речі, дорогу, розваги тощо.

Українці відповіли, чи можуть відкладати гроші та назвали певні суми. Варто зауважити, що майже кожен з опитаних відповідав чесно та щиро, але відповіді виявились зовсім не позитивними.

І ось, що саме сказали українці: