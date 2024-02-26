RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы ответили, удается ли им откладывать деньги и какие это суммы (видео)

Украинцы сказали, удается ли им откладывать деньги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Откладывать деньги - это настоящее умение, ведь далеко не каждый может отложить определенную сумму, кто-то из-за маленькой зарплаты, а кто-то просто не умеет.

О том, откладывают ли деньги украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на портале Свои. Кривой Рог.

Украинцы сказали, удается ли им откладывать деньги

Откладывать деньги - это обеспечивать себе будущее или же накапливать на определенную дорогостоящую покупку, которую невозможно совершить сейчас, но она очень нужна или желанна.

Не каждый украинец, к сожалению, имеет возможность откладывать средства, ведь для этого заработная плата должна быть достойной, чтобы хватало на оплату жилья, питания, собственных нужд, необходимых вещей, дороги, развлечения и т.д.

Украинцы ответили, могут ли откладывать деньги и назвали определенные суммы. Следует заметить, что почти каждый из опрошенных отвечал честно и искренне, но ответы оказались совсем не положительными.

И вот что именно сказали украинцы:

  • "Да, выходит как когда, тысячи две может"
  • "Нам вообще нет"
  • "Нет, вообще, а с чего, с пенсии 3 тысячи 700 гривен?"
  • "Да, откладываем по-разному, где-то пару тысяч"
  • "На сегодняшний день откладывать средства совсем не получается, потому что цены растут, а пенсии не меняются"
  • "Нет, вообще"
  • "Нет. 15 гривен на маршрутку в кармане числится?"
  • "Такой вопрос интересен, когда как"
  • "Нет"
  • "Я не буду озвучивать"
  • "Не очень, нужды такой нет".

Раньше мы рассказывали о самых дорогих покупках украинцев в жизни.

Также читайте, что ответили украинцы на вопрос, кто должен финансово обеспечивать семью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Блогнакопление денег