Українці відповіли, чи варто дозволити чоловікам виїзд за кордон: думки неоднозначні

Українці відповіли, чи варто дозволити виїзд за кордон чоловікам

Кожен українець зараз має свою суб’єктивну думку стосовно того, що взагалі відбувається в країні. Сюди входить і мовне питання, і дозвіл на виїзд чоловікам і багато інших питань, які насправді залишаються гострими.

Та за останній час блогери та інформаційні сайти дозволяють людям висловлювати свою думку, яка буває дуже різною. Так, наприклад, один з новинних сайтів вирішив опитати людей у Павлограді та дізнатися, як би вони поставилися до того, що чоловікам дозволять виїзд за кордон.

В опитуванні взяло участь семеро людей і кожен з них має власну аргументацію своєї позиції.

Чи потрібно дозволити чоловікам виїзд за кордон (фото: Freepik)

Перша жіночка, яка потрапила в кадр сказала, що потрібно дозволити всім чоловікам виїжджати, оскільки вони мають десь працювати і це нормальна практика, на її погляд.

"Я вважаю, що тримати нікого не треба, тому що, хто захоче, той поїде після війни. Тому "насильно мил не будеш", як кажуть в народі. Це все, що я можу сказати з цього приводу", - відповів чоловік, обличчя якого на відео приховали.

Ще одна жінка сказала, що треба дозволити, якщо самі чоловіки цього хочуть, оскільки далеко не кожен може принести користь у війні.

Молодий хлопець сказав, що не потрібно дозволяти виїзд, бо вони мають захищати державу.

"Залежно від ситуації, є такі чоловіки, які, наприклад, тяжко поранені, ті, яким потрібна допомога, є багато різних ситуацій. Тож треба дивитися по ситуації, треба логічно зіставити всі ці дії. Тільки не так, що їм потрібно погуляти", - висловилась молода дівчина.

А ось жінка у похилому віці, яка стала останньою героїнею опитування зауважила на тому, що не всіх потрібно забирати на війну.

"А чого ні, нехай їдуть, але ж війна. Розумієте, комусь треба й тут працювати, комусь треба економіку підіймати, а що всіх забирати в армію, я цього не розумію", - сказала жінка.