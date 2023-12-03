Українці відповіли, чи варто дозволити чоловікам виїзд за кордон: думки неоднозначні

Більшості чоловіків, що залишилися в Україні - заборонений виїзд за кордон. Але далеко не всі згодні з цим законом і люди висловили свою думку з цього приводу.
Про те, що думають українці про заборону виїзду чоловікам за кордон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Pavlograd Now 24.
Кожен українець зараз має свою суб’єктивну думку стосовно того, що взагалі відбувається в країні. Сюди входить і мовне питання, і дозвіл на виїзд чоловікам і багато інших питань, які насправді залишаються гострими.
Та за останній час блогери та інформаційні сайти дозволяють людям висловлювати свою думку, яка буває дуже різною. Так, наприклад, один з новинних сайтів вирішив опитати людей у Павлограді та дізнатися, як би вони поставилися до того, що чоловікам дозволять виїзд за кордон.
В опитуванні взяло участь семеро людей і кожен з них має власну аргументацію своєї позиції.
Чи потрібно дозволити чоловікам виїзд за кордон (фото: Freepik)
Перша жіночка, яка потрапила в кадр сказала, що потрібно дозволити всім чоловікам виїжджати, оскільки вони мають десь працювати і це нормальна практика, на її погляд.
"Я вважаю, що тримати нікого не треба, тому що, хто захоче, той поїде після війни. Тому "насильно мил не будеш", як кажуть в народі. Це все, що я можу сказати з цього приводу", - відповів чоловік, обличчя якого на відео приховали.
Ще одна жінка сказала, що треба дозволити, якщо самі чоловіки цього хочуть, оскільки далеко не кожен може принести користь у війні.
Молодий хлопець сказав, що не потрібно дозволяти виїзд, бо вони мають захищати державу.
"Залежно від ситуації, є такі чоловіки, які, наприклад, тяжко поранені, ті, яким потрібна допомога, є багато різних ситуацій. Тож треба дивитися по ситуації, треба логічно зіставити всі ці дії. Тільки не так, що їм потрібно погуляти", - висловилась молода дівчина.
А ось жінка у похилому віці, яка стала останньою героїнею опитування зауважила на тому, що не всіх потрібно забирати на війну.
"А чого ні, нехай їдуть, але ж війна. Розумієте, комусь треба й тут працювати, комусь треба економіку підіймати, а що всіх забирати в армію, я цього не розумію", - сказала жінка.
Раніше ми розповідали про те, як українці ставляться до чоловіків, що втекли за кордон.
Також читайте наш матеріал про те, які країни готові платити українським біженцям, щоб вони повернулися додому.