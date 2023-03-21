Українці за величезні гроші можуть продати незвичайні гривні: як виглядають

500 гривень

За 30 000 грн на спеціалізованому ресурсі Violity продають набір із десяти 500-гривневих купюр з номерами від ЕД 1666660 до ЕД 1666669.

Автор оголошення стверджує, стан банкнот - відмінний, дефектів вони мають та реставрації не зазнавали.

В Україні продають унікальні 500-гривеневі купюри (violity)

2 гривня

Також за 1500 гривень продається 2 гривні 2011 року за 1500 гривень.

Вартість купюри висока через унікальний номер - РГ 1100000.

В Україні продають унікальні 2 гривні (violity)

50 гривень

В Україні за 6500 грн продають купюру 50 гривень 2013 року.

На банкноті є напис "зразок".

В Україні продають унікальні 50 гривень (violity)

1 гривня

За 10 000 грн продають купюру в 1 грн 2014 року з "колекційним" номером УУ 1111111. За словами автора оголошення, прихованих дефектів купюра немає та реставрації не зазнавала.

В Україні продають унікальну купюру (violity)

50 копійок

Окрім купюр, продають ще й унікальні монети. Так, монету у 50 копійок 1992 року продають на аукціоні за 16 тис. грн.

"Одна з рідкісних монет. Стан колекційний, монета не реставрувалась. З невеликим поворотом. Прикрасить будь-яку колекцію", - йдеться у оголошенні.

Продають унікальні 50 копійок (violity)