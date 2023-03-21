Українці за величезні гроші можуть продати незвичайні гривні: як виглядають

В Україні люди продають унікальні банкноти, які колекціонери готові купити за шалені гроші. Зокрема, байдуже який номінал у купюри, висока ціна обумовлена номером банкноти.
Які незвичайні гривні коштують шалених грошей - читайте в Styler нижче.
За 30 000 грн на спеціалізованому ресурсі Violity продають набір із десяти 500-гривневих купюр з номерами від ЕД 1666660 до ЕД 1666669.
Автор оголошення стверджує, стан банкнот - відмінний, дефектів вони мають та реставрації не зазнавали.
В Україні продають унікальні 500-гривеневі купюри (violity)
Також за 1500 гривень продається 2 гривні 2011 року за 1500 гривень.
Вартість купюри висока через унікальний номер - РГ 1100000.
В Україні за 6500 грн продають купюру 50 гривень 2013 року.
На банкноті є напис "зразок".
За 10 000 грн продають купюру в 1 грн 2014 року з "колекційним" номером УУ 1111111. За словами автора оголошення, прихованих дефектів купюра немає та реставрації не зазнавала.
В Україні продають унікальну купюру (violity)
Окрім купюр, продають ще й унікальні монети. Так, монету у 50 копійок 1992 року продають на аукціоні за 16 тис. грн.
"Одна з рідкісних монет. Стан колекційний, монета не реставрувалась. З невеликим поворотом. Прикрасить будь-яку колекцію", - йдеться у оголошенні.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за майже 7 тисяч продають рідкісну монету номіналом у 2 копійки.
Також ми писали, що унікальні 50 копійок продають за 2 900 гривень.
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