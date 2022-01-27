За эту уникальную монету можно получить почти 7 тысяч: как она выглядит
В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом в 2 копейки. В частности, ее можно приобрести за 236 долларов.
Лот опубликовали на аукционе Violity.
В чем уникальность монеты
Так, монета была выпущена Национальным банком Украины в 2003 году, ее тираж составлял 5000 штук.
По словам автора, 2500 таких монет вывезли в Германию и "они там успешно потерялись, а остальные 2500 были пущены в оборот".
Отмечается, что монета в отличном состоянии, изготовлена из нержавеющей стали, весит 180 г, ее диаметр 17,3 мм, а толщина – 1,20 мм.
Владелец монеты говорит, что ее реставрация не производилась. Мужчина оценил изделие в 6750 тысяч гривен.
Лот выставили на аукцион 25 января, торги продлятся до 8 февраля. Сейчас за лотом следит 5 человек.
В Украине продают уникальную монету в 2 копейки (violity.com)
Ранее мы сообщали, что в Украине монету в 5 копеек продают за 7 тысяч.
Также мы писали, что за эти редкие 50 копеек можно получить немалую сумму.