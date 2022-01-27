За эту уникальную монету можно получить почти 7 тысяч: как она выглядит

В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом в 2 копейки. В частности, ее можно приобрести за 236 долларов.

В чем уникальность монеты

Так, монета была выпущена Национальным банком Украины в 2003 году, ее тираж составлял 5000 штук.

По словам автора, 2500 таких монет вывезли в Германию и "они там успешно потерялись, а остальные 2500 были пущены в оборот".

Отмечается, что монета в отличном состоянии, изготовлена из нержавеющей стали, весит 180 г, ее диаметр 17,3 мм, а толщина – 1,20 мм.

Владелец монеты говорит, что ее реставрация не производилась. Мужчина оценил изделие в 6750 тысяч гривен.

Лот выставили на аукцион 25 января, торги продлятся до 8 февраля. Сейчас за лотом следит 5 человек.

В Украине продают уникальную монету в 2 копейки (violity.com)