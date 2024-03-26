Українці створили гру про перші дні війни у Харкові: подробиці

У чому особливість гри

Основне завдання гравця полягає у тому, щоб вести звичайне життя у незвичайних умовах станції метро під час обстрілів.

Гравцеві належить готуватися до уроків, створювати місця для укриття людей, брати участь у житті станції та допомагати звичайним мешканцям. У грі гравець має прожити шість днів в умовах підземелля.

Варто відзначити, що гра повністю безкоштовна та доступна для всіх користувачів.

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