GTA, Minecraft і ще 5 відеоігор, які змінили цілі покоління

Сучасний світ відеоігор - це результат довгої еволюції та інновацій у сфері розваг. Ці ігри стали символами свого часу та сформували цілі покоління геймерів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрала для вас матеріал про ігри, які змінили цілі покоління.

GTA (1997-2021)

Серія ігор Grand Theft Auto, відома як GTA, має понад два десятиліття історії. В даний час вона є однією з найпопулярніших франшиз, яка знайома кожному гравцю. У поточному переліку представлено шістнадцять ігор, з огляду на доповнення.

Ігри цієї серії відобразили еволюцію комп'ютерних технологій, інтегруючи передові можливості. Перші GTA, випущені в 1990-х, були 2D-шутерами з видом зверху. У той час як останні частини приголомшують чудовою 3D-графікою, здатною задовольнити найвищий стандарт візуального сприйняття.

Не дивлячись на різноманітність сюжетів, завдань та персонажів, всі ігри в цій серії поєднує те, що ви граєте за злочинця, який на початку гри починає з найменшої значущості. Поступово, виконуючи різні завдання, ви набуваєте грошей, будинків, автомобілів і збільшуєте свій авторитет.

Всесвіт GTA V (фото: Rockstar Games)

Minecraft (2011-2023)

Майнкрафт - це дуже популярна комп'ютерна гра, особливо серед молоді. Основною концепцією є створення різних предметів із кубічних блоків.

Унікальність гри полягає у її здатності розвивати творче мислення та нестандартний підхід. Гравці постійно стикаються із загадковими та незвіданими місцями, які вимагають активації фантазії та креативного мислення, щоб подолати будь-які труднощі та перемогти.

П'ять режимів в Minecraft

Виживання

Цей режим вимагає докладати зусиль для виживання. Гравцю доводиться видобувати матеріали та будувати укриття, бо вночі загрожує небезпека.

Пригода

По суті, це варіація режиму виживання, з тією відмінністю, що гравець може ламати та руйнувати об'єкти, використовуючи лише певні інструменти та предмети.

Хардкор

У цьому режимі гравцеві надається лише одне життя, і його втрата тягне за собою видалення всього світу. Противники та події залежать від налаштувань гри.

Творчий

Цей режим дає гравцям величезний творчий простір. Вони мають доступ до необмежених ресурсів і предметів, здатні літати, і не схильні до атак монстрів або навколишнього середовища. Тут персонаж може бути знищений.

Спостерігач

У цьому режимі гравець не може виконувати будь-які дії, але може вільно переміщатися крізь стіни та спостерігати за іншими гравцями та подіями у світі.

Minecraft (фото: PlayStation Store)

Warcraft (1994-2022)

У нульових з’явилися масові багатокористувацькі рольові онлайн-ігри (MMORPG). Геймплей MMO має власну економіку: можна торгувати предметами, ресурсами або валютою гри. Серед цих ігор найпопулярнішою стала World of Warcraft, яку випустила американська компанія Blizzard Entertainment 2004 року.

Тут є величезний і деталізований віртуальний світ під назвою Azeroth, де гравець досліджує континенти, міста, селища й підземелля. Можна об'єднатися в гільдії з іншими гравцями, піти разом у рейд і виконувати групові завдання, обмінюючись повідомленнями.

Геймплей у WoW кастомізується - є багато класів і рас, навичок і професій. Гравці створюють унікальних персонажів і вдосконалюють їх протягом багатьох годин гри. World of Warcraft також вплинула на модель гри як послуги (Game-as-a-Service): гравці платять за доступ до гри та її оновлень.

За WoW 2016 року зняли фільм Warcraft. Це найуспішніша картина, знята на основі відеогри. Її касові збори становили 433,5 мільйонів доларів.

Всесвіт Warcraft 3 (фото: Blizzard Entertainment)

Dota (2003-2020)

Гра з'явилася 2003 року, і її розробкою займалася американська компанія Valve. Dota включає дві команди, що складаються з 5 гравців, і метою кожної з них є знищення бази супротивника. За кілька років після випуску першої частини гри, Dota 2, випущена в 2013 році, завоювала величезну популярність. Вона визнана однією з найпопулярніших ігор у світі кіберспорту.

Відомі міжнародні турніри з гри, включаючи The International, які відрізняються величезними призовими фондами. У 2023 році він досяг 20 мільйонів доларів.

Dota 2 також зробила внесок у ігрову індустрію, представивши бойову перепустку. Цей предмет купується гравцями та надає доступ до різних ігрових бонусів, таких як нагороди за прояв майстерності або порятунок товаришів за командою.

Всесвіт Dota 2 (фото: Wikipedia)

Call of Duty (2003-2022)

Call of Duty - відомий шутер від першої особи, який здобув величезну популярність. Це пов'язано з її розрахованими на багато користувачів режимами, але також слід згадати, що кампанії для різних версій отримали високі оцінки від критиків.

Гравець керує персонажем, озброєним стандартною зброєю. На додаток до цього, герої мають можливість піднімати та використовувати зброю загиблих ворогів.

Руки та кисті гравця видно у грі з центральної точки зору, вони тримають будь-яку зброю, що є у ігрового персонажа. Також герой має контроль над прицільними пристроями та спорядженням, дозволяючи піднімати їх на рівень очей для більш точної стрілянини.

Цікаві факти про Call of Duty

У Call of Duty було проведено понад 25 мільйонів годин ігрового часу

Modern Warfare 3 - відеогра, яка найбільше продавалася за всі часи. Вона заробила 775 мільйонів доларів за перші п'ять днів після випуску, що більше ніж збори найприбутковішого голлівудського фільму того часу ("Аватар")

Загальна кількість ігрових годин в Call of Duty дорівнює більше 2000 років, якщо скласти щоденні години кожного гравця

У Call of Duty грають понад 100 мільйонів гравців, що перевищує населення багатьох країн

Call of Duty Vanguard (фото: Game Stop)

Assassin's Creed (2007-2023)

Assassin's Creed - це мультиплатформенна серія відеоігор в жанрі action-adventure, створена Ubisoft Montreal і французькою компанією Ubisoft. Перша частина цієї серії побачила світ у 2007 році.

Сюжет гри розгортається за часів багатовікової війни між тамплієрами та ассасинами. Основним персонажем є Дезмонд Майлс, спадкоємець ассасинів. За допомогою пристрою під назвою Анімус, який здатний отримувати спогади з ДНК його предків, він переживає історичні події минулого. Його завданням є розкрити місцезнаходження частинок Едему, прихованих його предками, і встигнути дістатися до них до тамплієрів. У своїй подорожі він вирішує безліч загадок та секретів.

Серія Assassin's Creed включає 24 гри, 13 з яких відносяться до основної лінії.

Assassin's Creed Origins (фото: Overclockers)

The Sims (2000-2018)

The Sims - це симулятор життя, в якому гравці можуть створювати власні сім'ї, організовувати житло, розвивати навички та задовольняти бажання своїх персонажів. Кожного Сіма можна детально налаштувати, починаючи від їх зовнішності і закінчуючи характером, включаючи такі аспекти, як форма носа та стиль одягу. Зі збільшенням часу гри, гравці можуть створювати цілі династії, об'єднані спільною сімейною історією.

Назву "The Sims" іноді асоціюють з "грою бога," але насправді гравець швидше виступає в ролі домовласника, який управляє персонажами, що проживають в одному будинку. Сусіди та сім'ї, що переїхали, як правило, знаходяться за межами контролю, за винятком випадків, коли гравець переключається на їх управління.

Серія The Sims стала однією з найуспішніших серій відеоігор в історії. Її успіх був зумовлений як оригінальною ідеєю і добре продуманим ігровим процесом, але й постійним створенням захоплюючого контенту, включаючи розробку власної мови - "сімліш".

Всесвіт в The Sims 4 (фото: The Sims)