Можна грати прямо на руці. Представлена перша у світі ігрова приставка у вигляді смарт-годинника.
На одній з краундфандингових платформ з'явився новий цікавий проект - мініатюрна приставка для ретро-ігор Retro Gaming Watch. Ця унікальна ігрова консоль з можливістю запуску більшості 8 та 16-ти бітних ігор популярних у 90-ті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Kickstarter, де можна реалізувати творчі, наукові та виробничі проектів.
Про Retro Gaming Watch
Гаджет може служити як звичайний годинник, який зручно носити на зап'ясті, але в його корпусі вбудовані два екрани: на одному відображається дата і час, а на другому - ігровий екран діагоналлю більше 1,5 дюйми з роздільною здатністю 320*320 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Цей дизайн дуже нагадує портативну ігрову приставку Game Boy SP.
Ігровий смарт-годинник в ретро-стилі (gif: Kickstarter)
Під ігровим екраном розташований набір кнопок керування під час гри. У корпусі також є динамік, акселерометр та додаткові датчики. Розробник запевняє, що на цій ігровій консолі можна буде запускати більшість улюблених ігор, створених для Dendi та Nintendo, включаючи 8 та 16 бітні образи.
Retro Gaming Watch (фото: Kickstarter)
Хоча технічні характеристики пристрою не розкриваються, але вже ясно, що всередині знаходиться потужніший пристрій, ніж у більшості інших ігрових приставок.
Смарт-годинник, на додаток до ігрових функцій, пропонує стандартні можливості: відображення часу, дати, повідомлень від смартфона та відстеження спортивної активності. Проте час автономної роботи обмежений двома днями. Під час запуску ігор цей час зменшується до 4 годин.
Смарт-годинник також пропонує стандартні можливості (фото: Kickstarter)
Нинішня версія гаджета не є остаточною, і у разі популярності розробники планують удосконалити його, додавши металевий корпус, додаткові датчики, слот для картки пам'яті та навіть камеру.
Ця версія смарт-годинника із функцією ігрової приставки коштує майже 160 доларів, а перші замовники отримають пристрій не раніше осені наступного року.
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