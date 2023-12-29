Можна грати прямо на руці. Представлена перша у світі ігрова приставка у вигляді смарт-годинника.

На одній з краундфандингових платформ з'явився новий цікавий проект - мініатюрна приставка для ретро-ігор Retro Gaming Watch. Ця унікальна ігрова консоль з можливістю запуску більшості 8 та 16-ти бітних ігор популярних у 90-ті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Kickstarter , де можна реалізувати творчі, наукові та виробничі проектів.

Про Retro Gaming Watch

Гаджет може служити як звичайний годинник, який зручно носити на зап'ясті, але в його корпусі вбудовані два екрани: на одному відображається дата і час, а на другому - ігровий екран діагоналлю більше 1,5 дюйми з роздільною здатністю 320*320 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Цей дизайн дуже нагадує портативну ігрову приставку Game Boy SP.

Ігровий смарт-годинник в ретро-стилі (gif: Kickstarter)

Під ігровим екраном розташований набір кнопок керування під час гри. У корпусі також є динамік, акселерометр та додаткові датчики. Розробник запевняє, що на цій ігровій консолі можна буде запускати більшість улюблених ігор, створених для Dendi та Nintendo, включаючи 8 та 16 бітні образи.

Retro Gaming Watch (фото: Kickstarter)

Хоча технічні характеристики пристрою не розкриваються, але вже ясно, що всередині знаходиться потужніший пристрій, ніж у більшості інших ігрових приставок.

Смарт-годинник, на додаток до ігрових функцій, пропонує стандартні можливості: відображення часу, дати, повідомлень від смартфона та відстеження спортивної активності. Проте час автономної роботи обмежений двома днями. Під час запуску ігор цей час зменшується до 4 годин.

Смарт-годинник також пропонує стандартні можливості (фото: Kickstarter)

Нинішня версія гаджета не є остаточною, і у разі популярності розробники планують удосконалити його, додавши металевий корпус, додаткові датчики, слот для картки пам'яті та навіть камеру.

Ця версія смарт-годинника із функцією ігрової приставки коштує майже 160 доларів, а перші замовники отримають пристрій не раніше осені наступного року.