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Украинцы создали игру о первых днях войны в Харькове: подробности

Украинские разработчики создали игру о первых днях войны в Харькове (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Украинские разработчики представили новую игру под названием "22: История из подземного Харькова". Сюжет игры разворачивается в первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации, где игрок принимает роль учителя истории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на украинский еженедельный общественно-политический журнал "Корреспондент".

В чем особенность игры

Основная задача игрока заключается в том, чтобы вести обычную жизнь в необычных условиях станции метро во время обстрелов.

Игроку предстоит готовиться к урокам, создавать места для укрытия людей, участвовать в жизни станции и помогать обычным жителям. В игре игроку предстоит прожить шесть дней в условиях подземелья.

Стоит отметить, что игра полностью бесплатная и доступна для всех пользователей.

Скриншот

Раньше мы писали, что представлена первая в мире игровая приставка в виде смарт-часов.

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ігриХарьковВторжение России в Украину