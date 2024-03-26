Украинцы создали игру о первых днях войны в Харькове: подробности

В чем особенность игры

Основная задача игрока заключается в том, чтобы вести обычную жизнь в необычных условиях станции метро во время обстрелов.

Игроку предстоит готовиться к урокам, создавать места для укрытия людей, участвовать в жизни станции и помогать обычным жителям. В игре игроку предстоит прожить шесть дней в условиях подземелья.

Стоит отметить, что игра полностью бесплатная и доступна для всех пользователей.

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