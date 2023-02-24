Українці спостерігали рідкісне астрономічне явище: видовищні фото "парад планет"

Зазначається, що чіткіше це видовище можна було спостерігати в західній частині неба. При цьому фіксується таке зближення небесних тіл вже другу ніч, 22 та 23 лютого.

Приголомшливий небесний пейзаж показують жителі різних міст як у східних регіонах, так і у північних, західних та південних. Окрім спостереження, деякі українці діляться думками про значення такого з'єднання Венери, Юпітера та Місяця в одну лінію, намагаються розтлумачити "небесний знак", у якому схильні вбачати добре знамення.

Подивіться, як виглядає це потрійне з'єднання в нічних небесах міст України:

Нововолинськ (фото: facebook.com/groups/ Нововолинськ інфо)

Відео: Roman Kosenko

Кам'янське (фото: facebook.com/groups/ Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)

Кривий Ріг (фото: facebook.com/ekrd1775)

Кривий Ріг (фото: facebook.com / Ірина Федорів)

Кривий Ріг (фото: facebook.com / Яна Брюховецька)

Юпітер (вгорі), Місяць та Венера (внизу), знято у Харкові 22 лютого (фото: facebook.com/vladmir.kazhan)

"Парад планет" 23 лютого (фото: t.me/seti.ee)

Чернігівська область (фото: Styler / Світлана Мащенко)

Астрологи називають "парад планет" сприятливим

Оцінкою цього "параду планет" для користувачів мережі діляться і знавці астрології. Зазначається, що потрійне з'єднання Венери, молодика та Юпітера, в зодіакальному знаку Овна 22-23 лютого (астрономічне сузір'я Риб) є сприятливим, і "це хороший момент для різноманітних справ і починань".

"З'єднання" Венери, Місяця та Юпітера (фото: facebook.com/dmitriy.uranus)

Додамо також, що астрологи вважають, що парад планет - це явище, яке, з одного боку, обросло ореолом таємниць, загадок і забобонів, а з іншого вважається "моментом сили", здатним вплинути на енергетичний потенціал і долю людини.

Що говорить наука про паради планет

Як пояснюють фахівці астрономи, повним вважається парад, у якому беруть участь усі вісім планет Сонячної системи. А наступний великий парад планет пройде лише у вересні 2040 року.

Парад планет - явище, у якому кілька планет Сонячної системи виявляється з одного боку від Сонця у невеликому секторі. При цьому вони знаходяться більш менш близькими один до одного на небесній сфері. Планети в цей період стають доступними для спостерігачів із Землі.

До речі, парад планет буває малим, великим та повним. Також розрізняються "видимі" та "невидимі" паради планет Сонячної системи. Видимий парад планет - це коли п'ять яскравих планет у своєму русі підходять одна до одної на близьку відстань і стають видно одночасно у невеликому секторі неба.