Украинцы наблюдали редкое астрономическое явление: зрелищные фото "парада планет"

Отмечается, что четче это зрелище можно біло наблюдать в западной части неба. При этом фиксируется такое сближение небесных тел уже вторую ночь, 22 и 23 февраля.

Потрясающий небесный пейзаж показывают жители разных городов как в восточных регионах, так и в северных, западных и южных. Помимо наблюдения, некоторые украинцы делятся мнениями о значении такого соединения Венеры, Юпитера и Луны в одну линию, пытаются растолковать "небесный знак", в котором склонны усматривать доброе предзнаменование.

Посмотрите, как выглядит это тройное соединение в ночных небесах городов Украины:

Нововолынск (фото: facebook.com/groups/ Нововолинськ інфо)

Видео: Roman Kosenko

Каменское (фото: facebook.com/groups/ Типичный Днепродзержинск (Каменское)

Кривой Рог (фото: facebook.com/ekrd1775)

Кривой Рог (фото: facebook.com / Ирина Федорив)

Кривой Рог (фото: facebook.com / Яна Брюховецкая)

Юпитер (вверху), Луна и Венера (внизу), снято в Харькове 22 февраля (фото: facebook.com/vladmir.kazhan)

"Парад планет" 23 февраля (фото: t.me / seti.ee)

Черниговская область (фото: Styler / Светлана Мащенко)

Астрологи называют "парад планет" благоприятным

Оценкой нынешнего "парада планет" для пользователей сети делятся и знатоки астрологии. Отмечается, что тройное соединение Венеры, молодой Луны и Юпитера, в зодиакальном знаке Овна 22-23 февраля (астрономическое созвездие Рыб) является благоприятным, и "это хороший момент для самого разного рода дел и начинаний".

"Соединение" Венеры, Луны и Юпитера (фото: facebook.com/dmitriy.uranus)

Добавим также, что астрологи считают, что парад планет - это явление, которое, с одной стороны, обросло ореолом тайн, загадок и суеверий, а с другой считается "моментом силы", способным оказать существенное влияние на энергетический потенциал и судьбу человека.

Что говорит наука о парадах планет

Как объясняют специалисты астрономы, полным считается парад, в котором участвуют все восемь планет Солнечной системы. А следующий большой парад планет пройдет только в сентябре 2040 года.

Парад планет - явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. Планеты в этот период становятся доступны для наблюдателей с Земли.

К слову, парад планет бывает малым, большим и полным. Также различаются "видимые" и "невидимые" парады планет Солнечной системы. Видимый парад планет - это когда пять ярких планет в своем движении подходят друг к другу на близкое расстояние и становятся видны в одно время в небольшом секторе неба.