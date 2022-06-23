Парад планет 2022: когда лучше посмотреть увлекательное зрелище
В ночь с 23 на 24 июня 2022 года жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление. Речь идет о параде планет. В это время пять планет и Луна "станут" в одну линию.
В материале Styler читайте когда лучше будет наблюдать это невероятное явление.
Когда лучше наблюдать парад планет
Как сообщает Spaceweather, наблюдать за явлением можно незадолго до рассвета.
Лучшее время для просмотра – с 21 по 26 июня, когда Луна станет в один ряд с другими планетами.
Вы сможете увидеть все пять планет - в линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Их можно будет увидеть в порядке увеличения расстояния до Солнца, слева направо от линии горизонта.
Первым будет Меркурий (58 миллионов километров от звезды), а последним – Сатурн (1,4 миллиарда километров).
Почему это редкое явление
Это явление будет первым большим парадом планет за 18 лет. В прошлый раз его можно было наблюдать в 2004 году. Полным считается парад, в котором участвуют все восемь планет Солнечной системы. А следующий большой парад планет пройдет только в сентябре 2040 года.
Парад планет - редкое явление (Скриншот spaceweatherarchive.com)
Почему парад планет считается мистическим
Астрологи считают, что парад планет – это явление, которое, с одной стороны, обросло ореолом тайн, загадок и суеверий, а с другой считается "моментом силы", способным оказать существенное влияние на энергетический потенциал и судьбу человека.
Специалисты уверены, в этот день усиливается влияние потустороннего мира и души умерших могут выходить на контакт. Большой силой обладают заговоры, обряды и ритуалы, особенно те, которые направлены на защиту от злых сил.
Постарайтесь направить энергию в правильное русло - загадать сокровенное желание, не акцентировать мысли на негативе.
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Напомним, что зонд NASA Parker Solar Probe во время третьего полета вокруг Венеры еще в июле 2020 года, сделал уникальную фотографию планеты.