Українці сказали, скільки б вони хотіли заробляти: відповіді вас здивують (відео)

Українці назвали суму, яку хочуть заробляти

Майже кожен дорослий українець має роботу, але у кожного вона різна, відповідно, й заробіток також різний. Хтось живе на 10 тисяч гривень, точніше, виживає, а хтось має 50 тисяч гривень і вважає, що цього замало.

Один з українських порталів вирішив провести опитування серед жителів Кривого Рогу та дізнатися, скільки грошей вони хочуть заробляти для комфортного життя:

"30 тисяч, і це як мінімум, щоб зараз можна було вижити", - відповів чоловік.

"Чим більше, тим краще, хоча б 5 тисяч доларів на гарне життя", - сказала одна жінка.

"50 тисяч, цього буде плюс/мінус достатньо для проживання у нашому місті", - відповів перехожий чоловік.

"Тисяч 20 може, бо зараз не можна прожити на менше, не виходить, комуналка, опалення", - сказала дівчина.

"Ой, Боже, яке питання, багато, так, родина якщо з трьох людей, то напевно тисяч по 15-20, тисяч 50 тоді на родину", - відповідає жінка.

"Тисяч 30-40, думаю, цього достатньо для нормального проживання", - зауважив чоловік.

Далі звучали такі суми, як 100 тисяч гривень, понад 15 тисяч гривень, приблизно 30-40 тисяч, а також неодноразово звучала сума 50 тисяч гривень.

Тобто, виходячи з опитування, менше ніж 20-30 тисяч гривень людям не вистачає для нормального життя, щоб закривати базові потреби, купляти одяг, якісь бажані речі, дозволяти собі різні косметичні процедури, що теж є необхідними для жінок, та, звичайно, прогодувати свої родини гарними і якісними продуктами, які не нашкодять організму.