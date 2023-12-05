Як українським біженцям отримати іпотеку на житло у Британії

Наразі велика кількість українців перебувають у Великій Британії і декому вже вдалося влаштувати там своє життя, том купівля житла стане гарним варіантом, щоб залишитися в цій країні.

А про те, як українцям отримати іпотеку в Британії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як українцям отримати дозвіл на іпотеку у Великій Британії

Велика кількість українських переселенців обрала Британію, як країну для нового життя, оскільки вона має спонсорську програму. Тобто, будь-яка людина або родина переглянувши вашу особисту анкету може запропонувати вам безоплатне житло у себе на невизначений період.

Так, ця програма активна й досі, тому той, хто бажає поїхати з України до Британії все ще має змогу знайти собі спонсора.

Але деякі біженці, наприклад, вже вирішили залишитися в Британії та мають намір придбати там житло. І насправді отримати іпотеку в чужій країні - цілком можливо.

"Ми подавали заявку і знайшли кредитора, який погодився дати нам кредит. Але вже є українці, які повністю пройшли цей шлях та вже мають житло у власності в Британії та все це за спонсорською візою на три роки", - розповіла Ольга з власного досвіду.

Також блогерка каже, що на цей час два банки видають кредит за спонсорською візою: HSBS та BARCLEY. Але бажано мати кошти на перший внесок у розмірі 25% від вартості житла, хоча може бути і менше. Все залежить від доходу та кредитно рейтингу.

Кредит видається на 10-20 років і це теж вираховується індивідуально від доходу людини. Також дуже важливо мати легальні кошти з беззаперечними документами або, хоча б, щоб вони полежали на рахунку в Британії, як мінімум, 6 місяців.

Але найважливіше - це знайти гарного юриста-нотаріуса, адже саме від їхньої стратегії та оформлення документів, залежить більша частина успіху.